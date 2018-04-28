На «Первом канале» рассказали об уральском детдоме, воспитанниц которого заподозрили в проституции

22:39 28 апреля 2018 1

Воспитанницы рассказали о произошедшем в детдоме на телевидении Фото: depositphotos.com © URA.RU

История о детском доме в Алапаевске, воспитанниц которого заподозрили в проституции, стала темой передачи на «Первом канале». Участниками шоу выступили подопечные скандально известного заведения.

Первой в студию программы «Мужское/женское» пришла девушка Карина (имя изменено), которая вместе с подругой из детдома Алиной (имя изменено) два года назад ездила в сауну со взрослым мужчиной по имени Артем. Она рассказала, что именно подруга пригласила ее таким образом отметить день рождения. При этом сама Алина за тысячу рублей позволяла Артему «лапать» себя, сказала девушка. Мужчина якобы позже предложил им поехать в гостиницу и заняться интимными утехами уже за пять тысяч рублей. Согласилась на это только Алина. Карина также рассказала, что ее подруга считалась в детдоме девушкой легкого поведения.

Между тем другие воспитанники заявили, что скандалы в алапаевском детдоме происходили и раньше. Так, несколько лет назад 17-летний детдомовец совершил насилие над 8-летним мальчиком. Также, по словам подростков, одна воспитанница пошла на самоубийство после изнасилования.

Высказался в студии и бывший молодой человек Алины. Он подтвердил, что она с 15 лет начала ходить в сауну с молодыми людьми. Парень также опроверг обвинения в том, что он вымогал деньги у того самого Артема, угрожая опубликовать фотографии из сауны, где мужчина запечатлен вместе с девушками.

Воспитатель детдома Геннадий Прищенко, в свою очередь, подтвердил слухи о «гулящей» воспитаннице Алине. Он также отметил, что уборщицы в детдоме «замучились презервативы выносить». Между тем сейчас следователи проводят проверку в учреждении, возбуждено несколько уголовных дел.