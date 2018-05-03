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03 мая 2018
12:46  03 мая 2018 0

Водонаева насмешила подписчиков фотосессией у туалетов. ФОТО

Алена Водонаева не перестает удивлять фанатовФото: Алена Водонаева, Instagram

Уроженка Тюмени, бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева, снова решила эпатировать своих фанатов. На этот раз удивление ее подписчиков вызвала необычная фотосессия на фоне биотуалетов.

На своей странице в Instagram Водонаева разместила совместное фото с музыкантом Алексеем Комовым и рэпером Павлом Кравцовым, более известным как Кравц. При этом Водонаева и Кравц одеты в стиле 1990-х годов, а сзади видны кабинки биотуалетов. Сделан снимок у стадиона «Лужники».

«Носки — огонь!», «Лихие девяностые вернулись в чистом виде», «Че-то я не в теме… А че все так вырядились? Как в 90-х „на шашлыки“?!», «У вас тематическая вечеринка была?» — наряды Водонаевой и музыканта вызвали бурную реакцию ее подписчиков. Однако некоторые восприняли и выбранную локацию и одежду серьезно, возмутившись такой безвкусицей. Другие же поспешили убедить их в обратном. «Посмотрите на парня слева и на биотуалеты! Носки из той же области. Это все приколы. Пораскиньте мозгами», — встала на защиту Водонаевой ее подписчица.

Ранее Алена Водонаева обратилась к подписчикам за помощью в выборе дома в Лос-Анджелесе, сообщал портал «Утро.ру». «Надеюсь и верю, что у вас найдутся пароли и явки по Калифорнии, где можно снять красивое жилье с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц», — написала она.

Дарья Корчак
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