На Ямале появился оленевод, каких тундра еще не знала. Успехов нашему коллеге!

URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 16:00
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Вячеслав Егоров готов пойти на все ради читателей «URA.RU»Страница Вячеслава Егорова в Facebook

Сообщество ямальских оленеводов пополнилось новым представителем — переехать в тундру и заняться разведением оленей решил журналист «URA.RU» Вячеслав Егоров.

Свой поступок он объясняет просто: «Хочу получить кусок от тех миллиардов, которые дает рынок оленьих рогов». Однако злые языки утверждают, что на решение Егорова могли повлиять законодательные инициативы ямальских властей.

Напомним, с недавних пор должность чумработниц получила официальный статус. Отныне хозяйка чума — хорошо оплачиваемая профессия. Эти изменения вызвали волну переселения ямальских женщин в тундру: в каком еще регионе России женам платят уже за то, что они жены? Теперь женщин в тундре стало так много, что они буквально бьются за оленеводов.

Сам Егоров отрицает, что отправился в тундру по этой причине, но сообщает: «Я счастливый семьянин и забираю в тундру свою супругу. Она уже учится ставить чум и готовить на открытом огне». Егоров также рассказал, как будет справляться с тоской по городской жизни и журналисткой работе. «Я решил назвать оленей в стаде именами своих бывших коллег. Если присмотреться, то можно найти много общего», — философски резюмировал бывший спецкор «URA.RU» на Ямале.

От лица всего коллектива агентства мы желаем Вячеславу Егоров успехов на новом поприще.

Поверили? С 1 апреля! В течение всего дня на «URA.RU» будут появляться шуточные «новости» о наших журналистах и работе редакции. Следите за «URA.RU»!

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