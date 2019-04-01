Сообщество ямальских оленеводов пополнилось новым представителем — переехать в тундру и заняться разведением оленей решил журналист «URA.RU» Вячеслав Егоров.
Свой поступок он объясняет просто: «Хочу получить кусок от тех миллиардов, которые дает рынок оленьих рогов». Однако злые языки утверждают, что на решение Егорова могли повлиять законодательные инициативы ямальских властей.
Напомним, с недавних пор должность чумработниц получила официальный статус. Отныне хозяйка чума — хорошо оплачиваемая профессия. Эти изменения вызвали волну переселения ямальских женщин в тундру: в каком еще регионе России женам платят уже за то, что они жены? Теперь женщин в тундре стало так много, что они буквально бьются за оленеводов.
Сам Егоров отрицает, что отправился в тундру по этой причине, но сообщает: «Я счастливый семьянин и забираю в тундру свою супругу. Она уже учится ставить чум и готовить на открытом огне». Егоров также рассказал, как будет справляться с тоской по городской жизни и журналисткой работе. «Я решил назвать оленей в стаде именами своих бывших коллег. Если присмотреться, то можно найти много общего», — философски резюмировал бывший спецкор «URA.RU» на Ямале.
От лица всего коллектива агентства мы желаем Вячеславу Егоров успехов на новом поприще.
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