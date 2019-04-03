Уральские регионы перестали клянчить деньги у Москвы

Регионы научились разумно распоряжаться деньгами Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России с 28 до 50 увеличилось количество регионов, перешедших в категорию финансово устойчивых. Как указано в результатах исследования, которое для «Известий» подготовило агентство «Эксперт РА», в числе лидеров оказались Тюменская область, ХМАО, Ямал и Свердловская область.

За 2018 год объем госдолга регионов сократился на 109,1 млрд рублей (почти на 5%) и составил 2,2 трлн рублей — это 25,3% налоговых и неналоговых доходов (ННД) регионов. Как отмечают исследователи в отчете, практически каждый из уральских регионов имеет собственную долю ННД в доходах консолидированного бюджета выше 90% (в эту же группу попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Коми и Самарская область). Невысокий доход показала Курганская область — всего 53% ННД. «По итогам 2018 года рост совокупных ННД субъектов составил 13,6%. Основную роль в рост ННД внес налог на прибыль», — отмечается в исследовании «Эксперт РА».

В Минфине улучшение показателей объясняются в том числе и снижением долговой нагрузки субъектов РФ. «Этому способствовала эффективная бюджетная политика, реструктуризация бюджетных кредитов и ответственные решения глав регионов», — подчеркнули в ведомстве.