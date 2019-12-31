Минкультуры РФ выделит 200 млн рублей на подарок к юбилею Екатеринбурга

Поддержка «Эрмитаж-Урала» станет подарком Екатеринбургу к 300-летию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», который станет подарком Екатеринбургу к 300-летию, получит от Министерства культуры РФ 200 млн рублей. Об этом сообщил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, отметив, что средства будут направлены на техническое оснащение центра.

«Это финансирование того оборудования, без которого не сможет открыться здание», — цитирует ТАСС Корытина. Однако о том, в какие сроки будут получены средства от Минкультуры, директор музея не уточнил.

Ранее власти Екатеринбурга обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выделить из федерального бюджета средства на технологическое оборудование для центра. В октябре стало известно, что на строительство центра Минкультуры РФ выделит 110 млн рублей.

Открыть представительство «Эрмитажа» в Екатеринбурге предполагалось еще в 2014 году, однако реализовать это не удалось. Мэрия Екатеринбурга несколько раз проводила конкурс на строительство музейного центра. Итоговая стоимость работ, как было указано на портале госзакупок, составляет 290 миллионов рублей.

Новый музейный центр разместится в Екатеринбурге в двух зданиях: на улице Вайнера, 11 (где в годы войны размещался «Эрмитаж» и где недавно был Музей изобразительных искусств Екатеринбурга) и на улице Вайнера, 16 — там сейчас строится новое здание фондохранилища. Ожидается, что центр будет открыт в Екатеринбурге ко Дню Победы-2020, однако первая выставка пройдет там только спустя полгода.