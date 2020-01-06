Синоптики рассказали о погоде на Рождество

Рождество в России пройдет, в основном, без осадков и сильных морозов. В уральских регионах средняя температура будет около -10, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Синоптики прогнозируют в Москве до -3 градусов 6 января и небольшой снег. «В рождественский сочельник температура понемногу начнет понижаться, может идти небольшой снег», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. Однако уже днем 7 января в столице может потеплеть до нуля градусов. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, самое холодное Рождество будет на востоке Чукотки: там температура опустится до -35 градусов.
В большинстве уральских регионах в Рождество не ожидается осадков. Небольшой снег синоптики прогнозируют только в Курганской области и Пермском крае. Сильных морозов 7 января также не предвидится, средняя температура в Свердловской, Челябинской, Курганской областях будет порядка -10 градусов. Холоднее всего будет в Югре, Тюмени и на Ямале. В этих регионах ночью ожидается похолодание до -15. 6 января температура во всех уральских регионах не опустится ниже -5 градусов, за исключением Ямала (до -10).