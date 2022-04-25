Генсек ООН обсудит с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине

25 апреля 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Гутерриш переговорит сначала с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским по поводу спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Гутерриша Фархан Хак. «Он [генсек ООН Антониу Гутерриш] хочет четко поговорить с лидерами обеих стран и посмотреть, какого прогресса мы можем добиться. В конечном счете наша цель — прекращение огня и улучшение положения людей на Украине», — сказал Фархан Хак, передает ТАСС. Он добавил, что на обеих встречах будут обсуждаться такие инициативы ООН, как гуманитарное перемирие в районе Мариуполя и создание гуманитарных коридоров. Инициатором переговоров с лидерами обеих стран выступил Гутерриш. Известно, что 26 апреля представитель ООН приедет в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Затем 28 апреля он отправится в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. В обоих случаях Гуттериш намерен обсудить «срочные шаги, направленные на достижение мира на Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве», ранее говорил его представитель Стефан Дюжаррик. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским по поводу спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Гутерриша Фархан Хак. «Он [генсек ООН Антониу Гутерриш] хочет четко поговорить с лидерами обеих стран и посмотреть, какого прогресса мы можем добиться. В конечном счете наша цель — прекращение огня и улучшение положения людей на Украине», — сказал Фархан Хак, передает ТАСС. Он добавил, что на обеих встречах будут обсуждаться такие инициативы ООН, как гуманитарное перемирие в районе Мариуполя и создание гуманитарных коридоров. Инициатором переговоров с лидерами обеих стран выступил Гутерриш. Известно, что 26 апреля представитель ООН приедет в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Затем 28 апреля он отправится в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. В обоих случаях Гуттериш намерен обсудить «срочные шаги, направленные на достижение мира на Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве», ранее говорил его представитель Стефан Дюжаррик. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.