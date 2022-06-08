Екатеринбург и ХМАО будут учиться у Тулы борьбе с коррупцией

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ХМАО и Свердловская область заинтересовались высокой цифровизацией антикоррупционных процессов Фото:

Представители правительств ХМАО, Свердловской и Тульской областей, а также республики Татарстан обсудили вопросы противодействия коррупции, контроля и управления проектами. От Югры присутствовали начальник управления контроля аппарата главы ХМАО Сергей Любякин, директор Депгосслужбы Югры Александр Деменко и директор Деппроектов региона Данила Голубев, рассказали в пресс-службе Депгосслужбы округа.

«Опыт Тулы очень интересен глубиной цифровизации антикоррупционных процессов и архитектурой выстроенной системы. Мы активно взаимодействуем с коллегами и внедряем их опыт у себя», — рассказал глава департамента госслужбы ХМАО.

По словам представителя Тульской области, у них автоматизированы практически все процессы, связанные с декларированием доходов и расходов чиновников. Кроме того, сотрудники департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений имеют возможность оперативно сверяться с базами ГИБДД, Росреестра, налоговой инспекции.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ОБЭП Нефтеюганска возбудил уголовное дело по фактам коррупции в спортивном комплексе «Жемчужина Югры». Это произошло после того, как городские депутаты пожаловались уральскому полпреду Владимиру Якушеву на то, что местная прокуратура прессингует мэрию.

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Представители правительств ХМАО, Свердловской и Тульской областей, а также республики Татарстан обсудили вопросы противодействия коррупции, контроля и управления проектами. От Югры присутствовали начальник управления контроля аппарата главы ХМАО Сергей Любякин, директор Депгосслужбы Югры Александр Деменко и директор Деппроектов региона Данила Голубев, рассказали в пресс-службе Депгосслужбы округа. «Опыт Тулы очень интересен глубиной цифровизации антикоррупционных процессов и архитектурой выстроенной системы. Мы активно взаимодействуем с коллегами и внедряем их опыт у себя», — рассказал глава департамента госслужбы ХМАО. По словам представителя Тульской области, у них автоматизированы практически все процессы, связанные с декларированием доходов и расходов чиновников. Кроме того, сотрудники департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений имеют возможность оперативно сверяться с базами ГИБДД, Росреестра, налоговой инспекции. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ОБЭП Нефтеюганска возбудил уголовное дело по фактам коррупции в спортивном комплексе «Жемчужина Югры». Это произошло после того, как городские депутаты пожаловались уральскому полпреду Владимиру Якушеву на то, что местная прокуратура прессингует мэрию.
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