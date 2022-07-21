Кадыров дал имена львятам, спасенным из зоопарка Мариуполя

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Мариупольские львята получили клички, сообщил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал имена трем львятам-альбиносам, спасенным из зоопарка в Мариуполе. Их будут звать Донни, Ганс и Марип. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров.

«Итак, учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят: Донни — в честь ДОНецка, Ганс — в честь ЛуГАНСка, Марип — в честь МАРИуПоля», — поделился Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что имена для львят придумал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.

Кадыров намекнул, что у него уже есть имена и для других львят. «Как вы уже понимаете, в Европе много столиц, как, например, Варшава, в честь которых мы можем назвать и других львят», — написал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению ДНР и ЛНР.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров дал имена трем львятам-альбиносам, спасенным из зоопарка в Мариуполе. Их будут звать Донни, Ганс и Марип. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров. «Итак, учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят: Донни — в честь ДОНецка, Ганс — в честь ЛуГАНСка, Марип — в честь МАРИуПоля», — поделился Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что имена для львят придумал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. Кадыров намекнул, что у него уже есть имена и для других львят. «Как вы уже понимаете, в Европе много столиц, как, например, Варшава, в честь которых мы можем назвать и других львят», — написал он. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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