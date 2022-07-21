Кадыров дал имена львятам, спасенным из зоопарка Мариуполя

Мариупольские львята получили клички, сообщил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал имена трем львятам-альбиносам, спасенным из зоопарка в Мариуполе. Их будут звать Донни, Ганс и Марип. Об этом сообщил сам Рамзан Кадыров.

«Итак, учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, принято решение назвать львят: Донни — в честь ДОНецка, Ганс — в честь ЛуГАНСка, Марип — в честь МАРИуПоля», — поделился Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что имена для львят придумал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.

Кадыров намекнул, что у него уже есть имена и для других львят. «Как вы уже понимаете, в Европе много столиц, как, например, Варшава, в честь которых мы можем назвать и других львят», — написал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению ДНР и ЛНР.

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