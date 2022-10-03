У мобилизованных курганцев в военной части пообещали забрать смартфоны

Мобилизованных курганцев предупредили о запрете на современные телефоны в военной части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Находящихся в военной части Елани (Свердловская область) мобилизованных курганцев предупредили, что им необходимо избавиться от современных гаджетов: смартфонов, ноутбуков и прочего. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал знакомый призванного по частичной мобилизации жителя региона.

«Будут [5 октября] забирать современные телефоны, ноутбуки у служащих. Их предупредили о том, что это все заберут, чтобы не снимали различные видео, снимки не делали», — рассказали друзья мобилизованного курганца. Мужчина из Притобольного района находится в настоящее время в военной части в Елани.

По словам его односельчан, мобилизованных известили заранее, чтобы они избавились от дорогостоящих гаджетов. Те, у кого есть возможность, вызывают за техникой своих родственников или знакомых. Как быть с техникой жителям дальних регионов — неизвестно.

Редакция URA.RU попыталась связаться с пресс-службой Центрального военного округа для получения комментария. На момент опубликования новости дозвониться по телефону, имеющемуся в распоряжении редакции, не получилось. Получить оперативный комментарий от руководства части в Елани по телефону также не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что прибывшие в Елань мобилизованные меняются полученным обмундированием. Это с тем, что мужчинам не всегда подходят размеры выданной одежды. Также мобилизованные положительно отзываются о питании в части.