В США предрекли Украине проблемы в «решающий» для нее момент СВО

Newsweek: НАТО перестанет поддерживать Украину в «критический» момент спецоперации

15 декабря 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Обозреватель Newsweek Кэтрин Фунг предупредила о неспособности Украины выстоять в конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может остаться без поддержки НАТО в критический момент конфликта. Об этом заявила обозреватель Кэтрин Фунг. «Украина умоляет Запад отправить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, однако эта просьба поступает в то время, когда члены НАТО с трудом восстанавливают свои собственные арсеналы», — отметила Фунг в статье для Newsweek. Обозреватель также отметила, что поддержка Киева дорого обошлась странам Запада, истощив их собственные запасы вооружений. Ранее стало известно, что западные страны уже ищут способы увеличить производство оружия из-за истощенных арсеналов. Кроме того, представители Пентагона заявили, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов и США не могут поставлять больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными. Также постпред США при организации НАТО Джулианна Смит заявила о реальном дефиците запасов вооружений у стран Североатлантического альянса, передает RT.

Украина может остаться без поддержки НАТО в критический момент конфликта. Об этом заявила обозреватель Кэтрин Фунг. «Украина умоляет Запад отправить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, однако эта просьба поступает в то время, когда члены НАТО с трудом восстанавливают свои собственные арсеналы», — отметила Фунг в статье для Newsweek. Обозреватель также отметила, что поддержка Киева дорого обошлась странам Запада, истощив их собственные запасы вооружений. Ранее стало известно, что западные страны уже ищут способы увеличить производство оружия из-за истощенных арсеналов. Кроме того, представители Пентагона заявили, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов и США не могут поставлять больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными. Также постпред США при организации НАТО Джулианна Смит заявила о реальном дефиците запасов вооружений у стран Североатлантического альянса, передает RT.