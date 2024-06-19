Над Россией сбили украинскую ракету

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Ракета в небе над Челябинской областью, ракета
Ракета летела над Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Курской областью была ликвидирована ракета ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил за работу российских военных, которые занимаются средствами ПВО.

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Над Курской областью была ликвидирована ракета ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил за работу российских военных, которые занимаются средствами ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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