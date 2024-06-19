Над Россией сбили украинскую ракету

19 июня 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Ракета летела над Курской областью Фото: Читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Курской областью была ликвидирована ракета ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил за работу российских военных, которые занимаются средствами ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Курской областью была ликвидирована ракета ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Он поблагодарил за работу российских военных, которые занимаются средствами ПВО.