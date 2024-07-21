Путин обратился к Асаду по особому случаю

Президент России Владимир Путин обратился к своему сирийскому коллеге Башару Асаду c поздравлением по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами», — говорится в обращении Владимира Путина. Президент России отметил, что Москва и Дамаск накопили значительный опыт двустороннего сотрудничества и достигли успехов в совместной борьбе с международным терроризмом в Сирии.
По словам Владимира Путина, Россия будет неизменно поддерживать сирийское правительство в отстаивании суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечении безопасности и стабильности. Развитие российско-сирийских связей отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению мира и стабильности в регионе и на международном уровне. В завершение Владимир Путин пожелал Асаду здоровья и успехов, а гражданам Сирии — благополучия и процветания.
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