«Фонтанка»: громкий хлопок испугал жителей Петербурга

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок, который прогремел в ночь на 29 июля. Инцидент случился во дворе дома по адресу улица Кораблестроителей, 19к1, как сообщают местные жители в социальных сетях.
"Громкий хлопок напугал жителей Васильевского острова", — передает "Фонтанка" сообщения очевидцев в соцсетях. Сообщается, что соседи нашли на газоне лежащего мужчину.
Очевидцы на месте происшествия ощутили в воздухе запах пороха. Снимки, сделанные свидетелями, показывают, что территория была освещена аварийными огнями полицейских и МЧС, передает газета. Соседи рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи.
Пока точно не установлено, что именно он взорвал. Предполагается, что это могла быть петарда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.