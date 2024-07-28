28 июля 2024

«Фонтанка»: громкий хлопок испугал жителей Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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В Петербурге мужчина мог громко взорвать петарду
В Петербурге мужчина мог громко взорвать петарду Фото:

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок, который прогремел в ночь на 29 июля. Инцидент случился во дворе дома по адресу улица Кораблестроителей, 19к1, как сообщают местные жители в социальных сетях.

"Громкий хлопок напугал жителей Васильевского острова", — передает "Фонтанка" сообщения очевидцев в соцсетях. Сообщается, что соседи нашли на газоне лежащего мужчину.

Очевидцы на месте происшествия ощутили в воздухе запах пороха. Снимки, сделанные свидетелями, показывают, что территория была освещена аварийными огнями полицейских и МЧС, передает газета. Соседи рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи.

Пока точно не установлено, что именно он взорвал. Предполагается, что это могла быть петарда.

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Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге услышали громкий хлопок, который прогремел в ночь на 29 июля. Инцидент случился во дворе дома по адресу улица Кораблестроителей, 19к1, как сообщают местные жители в социальных сетях. "Громкий хлопок напугал жителей Васильевского острова", — передает "Фонтанка" сообщения очевидцев в соцсетях. Сообщается, что соседи нашли на газоне лежащего мужчину. Очевидцы на месте происшествия ощутили в воздухе запах пороха. Снимки, сделанные свидетелями, показывают, что территория была освещена аварийными огнями полицейских и МЧС, передает газета. Соседи рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение на скорой помощи. Пока точно не установлено, что именно он взорвал. Предполагается, что это могла быть петарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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