Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию Фото:

Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа, увеличивая время на пересечение и усиливая проверки грузов и людей, направляющихся в РФ. Об этом сообщили журналисты.

«Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится», пишет РИА Новости. Уточняется, что делается это по заверению эстонских властей, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.

Ранее сообщалось, что Эстония модернизирует дорожную сеть для транспортировки военной техники НАТО, поскольку существующие мосты не выдерживают вес современных танков, пишет RT. Работы включают реконструкцию виадука Канама и участка шоссе Таллин — Пярну. Проекты обойдутся в 100 млн евро, половина средств на которые предоставлена ЕС.

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Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа, увеличивая время на пересечение и усиливая проверки грузов и людей, направляющихся в РФ. Об этом сообщили журналисты. «Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится», пишет РИА Новости. Уточняется, что делается это по заверению эстонских властей, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. Ранее сообщалось, что Эстония модернизирует дорожную сеть для транспортировки военной техники НАТО, поскольку существующие мосты не выдерживают вес современных танков, пишет RT. Работы включают реконструкцию виадука Канама и участка шоссе Таллин — Пярну. Проекты обойдутся в 100 млн евро, половина средств на которые предоставлена ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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