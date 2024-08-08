Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ

Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа, увеличивая время на пересечение и усиливая проверки грузов и людей, направляющихся в РФ. Об этом сообщили журналисты.
«Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится», пишет РИА Новости. Уточняется, что делается это по заверению эстонских властей, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.
Ранее сообщалось, что Эстония модернизирует дорожную сеть для транспортировки военной техники НАТО, поскольку существующие мосты не выдерживают вес современных танков, пишет RT. Работы включают реконструкцию виадука Канама и участка шоссе Таллин — Пярну. Проекты обойдутся в 100 млн евро, половина средств на которые предоставлена ЕС.
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