Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с РФ

08 августа 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа, увеличивая время на пересечение и усиливая проверки грузов и людей, направляющихся в РФ. Об этом сообщили журналисты. «Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится», пишет РИА Новости. Уточняется, что делается это по заверению эстонских властей, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. Ранее сообщалось, что Эстония модернизирует дорожную сеть для транспортировки военной техники НАТО, поскольку существующие мосты не выдерживают вес современных танков, пишет RT. Работы включают реконструкцию виадука Канама и участка шоссе Таллин — Пярну. Проекты обойдутся в 100 млн евро, половина средств на которые предоставлена ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа, увеличивая время на пересечение и усиливая проверки грузов и людей, направляющихся в РФ. Об этом сообщили журналисты. «Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится», пишет РИА Новости. Уточняется, что делается это по заверению эстонских властей, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. Ранее сообщалось, что Эстония модернизирует дорожную сеть для транспортировки военной техники НАТО, поскольку существующие мосты не выдерживают вес современных танков, пишет RT. Работы включают реконструкцию виадука Канама и участка шоссе Таллин — Пярну. Проекты обойдутся в 100 млн евро, половина средств на которые предоставлена ЕС.