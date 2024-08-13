ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику

Торговые сети должны ограничить цены и наценки на электронику и бытовую технику. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале. По словам пресс-службы, предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Служба считает, что такие меры повысят доступность товаров, помогут в предотвращении возможного роста цен на указанные товары, а также положительно повлияет на рынок.
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Торговые сети должны ограничить цены и наценки на электронику и бытовую технику. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале. По словам пресс-службы, предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Служба считает, что такие меры повысят доступность товаров, помогут в предотвращении возможного роста цен на указанные товары, а также положительно повлияет на рынок.