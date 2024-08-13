ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику

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Ограничение цен и наценок на бытовую технику поможет предотвратить возможный рост стоимости этих товаров, заявили в ФАС Фото:

Торговые сети должны ограничить цены и наценки на электронику и бытовую технику. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале. По словам пресс-службы, предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Служба считает, что такие меры повысят доступность товаров, помогут в предотвращении возможного роста цен на указанные товары, а также положительно повлияет на рынок.

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Торговые сети должны ограничить цены и наценки на электронику и бытовую технику. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале. По словам пресс-службы, предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Служба считает, что такие меры повысят доступность товаров, помогут в предотвращении возможного роста цен на указанные товары, а также положительно повлияет на рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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