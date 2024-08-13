Общество ФАС предложила DNS, «М.Видео» и «Ситилинку» ограничить цены на бытовую технику 13 августа 2024 в 13:33 Размер текста - 17 + Ограничение цен и наценок на бытовую технику поможет предотвратить возможный рост стоимости этих товаров, заявили в ФАС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Торговые сети должны ограничить цены и наценки на электронику и бытовую технику. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику», — сообщила ФАС в официальном telegram -канале. По словам пресс-службы, предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Служба считает, что такие меры повысят доступность товаров, помогут в предотвращении возможного роста цен на указанные товары, а также положительно повлияет на рынок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Торговые сети должны ограничить цены и наценки на электронику и бытовую технику. Такое предложение внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на бытовую технику и электронику», — сообщила ФАС в официальном telegram-канале. По словам пресс-службы, предложение было направлено в торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». Служба считает, что такие меры повысят доступность товаров, помогут в предотвращении возможного роста цен на указанные товары, а также положительно повлияет на рынок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям