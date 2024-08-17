В РФ вскрыли факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

18 августа 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

По факту мошенничества на реализации нацпроектов возбудили дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта России в сфере образования. Об этом сообщает РИА Новости. «Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — сказал источник агентства. По его словам, факт мошенничества был выявлен при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. Также агентство заявляет, что более 50 миллионов рублей было похищено при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. Национальные проекты в России — это крупные программы и планы, разработанные правительством для развития и совершенствования различных сфер жизни страны, таких как здравоохранение, образование, жилищное строительство, экономика и другие. Цель нацпроектов — улучшить качество жизни граждан, снизить неравенство, содействовать экономическому развитию и повышению уровня благосостояния населения. Эти проекты финансируются государством и являются одним из инструментов для развития общественного благосостояния. Это не первый случай вскрытого факта мошенничества при выполнении нацпроектов. Ранее в Челябинской области были арестованы три руководителя, связанных с реализацией госбюджета. Им инкриминировали завышение стоимости работ по федеральному тендеру на обеспечение скоростным интернетом в отдаленных районах Челябинской области в рамках нацпроекта «Подключение социально значимых проектов к сети «Интернет». Коррупция также была выявлена в Курганской области. Там было заведено 10 уголовных дел по факту хищения государственных средств, выделенных в рамках реализации нацпроектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта России в сфере образования. Об этом сообщает РИА Новости. «Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — сказал источник агентства. По его словам, факт мошенничества был выявлен при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. Также агентство заявляет, что более 50 миллионов рублей было похищено при реализации нацпроекта в сфере образования в 2021 году. Национальные проекты в России — это крупные программы и планы, разработанные правительством для развития и совершенствования различных сфер жизни страны, таких как здравоохранение, образование, жилищное строительство, экономика и другие. Цель нацпроектов — улучшить качество жизни граждан, снизить неравенство, содействовать экономическому развитию и повышению уровня благосостояния населения. Эти проекты финансируются государством и являются одним из инструментов для развития общественного благосостояния. Это не первый случай вскрытого факта мошенничества при выполнении нацпроектов. Ранее в Челябинской области были арестованы три руководителя, связанных с реализацией госбюджета. Им инкриминировали завышение стоимости работ по федеральному тендеру на обеспечение скоростным интернетом в отдаленных районах Челябинской области в рамках нацпроекта «Подключение социально значимых проектов к сети «Интернет». Коррупция также была выявлена в Курганской области. Там было заведено 10 уголовных дел по факту хищения государственных средств, выделенных в рамках реализации нацпроектов.