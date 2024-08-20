Десантник ВС РФ вывел срочников из окружения под Курском. Видео

20 августа 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Боец вывел срочников из окружения ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области под Суджей десантник ВС РФ вывел срочников из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Telegram. «Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру», — сказал десантник в видео, опубликованном в telegram-канале «Святоша вещает». Уточняется, что бойца зовут Бато, и он из Бурятии. Десантник с детства охотился в тайге, поэтому ориентируется в лесах без карт и навигаторов. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Взятые в плен украинские военные извинились за атаку на камеру перед жителями региона и заверили, что с их стороны «больше такого не будет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области под Суджей десантник ВС РФ вывел срочников из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Telegram. «Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру», — сказал десантник в видео, опубликованном в telegram-канале «Святоша вещает». Уточняется, что бойца зовут Бато, и он из Бурятии. Десантник с детства охотился в тайге, поэтому ориентируется в лесах без карт и навигаторов. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Взятые в плен украинские военные извинились за атаку на камеру перед жителями региона и заверили, что с их стороны «больше такого не будет».