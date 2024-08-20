В Курской области под Суджей десантник ВС РФ вывел срочников из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Telegram.
«Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру», — сказал десантник в видео, опубликованном в telegram-канале «Святоша вещает».
Уточняется, что бойца зовут Бато, и он из Бурятии. Десантник с детства охотился в тайге, поэтому ориентируется в лесах без карт и навигаторов.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Взятые в плен украинские военные извинились за атаку на камеру перед жителями региона и заверили, что с их стороны «больше такого не будет».
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