Десантник ВС РФ вывел срочников из окружения под Курском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, лес, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Боец вывел срочников из окружения ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области под Суджей десантник ВС РФ вывел срочников из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Telegram.

«Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру», — сказал десантник в видео, опубликованном в telegram-канале «Святоша вещает».

Уточняется, что бойца зовут Бато, и он из Бурятии. Десантник с детства охотился в тайге, поэтому ориентируется в лесах без карт и навигаторов.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Взятые в плен украинские военные извинились за атаку на камеру перед жителями региона и заверили, что с их стороны «больше такого не будет».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области под Суджей десантник ВС РФ вывел срочников из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают в Telegram. «Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру», — сказал десантник в видео, опубликованном в telegram-канале «Святоша вещает». Уточняется, что бойца зовут Бато, и он из Бурятии. Десантник с детства охотился в тайге, поэтому ориентируется в лесах без карт и навигаторов. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Взятые в плен украинские военные извинились за атаку на камеру перед жителями региона и заверили, что с их стороны «больше такого не будет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...