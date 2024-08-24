Кравцов раскрыл, как будут работать школы в Курской области

Кравцов: школы в Курской области будут работать в смешанном формате
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Школа № 22. Екатеринбург, урок, учеба, школа, образование, ранцы, школьные парты, парты, портфели
Часть школ в Курской области перейдет на дистационное обучение Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В новом учебном году школы Курской области будут работать в смешанном формате. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов во время поездки в регион.

«Часть школ Курской области в новом учебном году будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Все школьники будут обеспечены учебниками», — цитирует ТАСС слова Кравцова. В пункте временного размещения у детей также будет возможность пойти в школу 2 сентября.

С начала вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа из девяти приграничных районов региона было отселено свыше 121 тысяч человек. Таковы были данные на 19 августа. Сейчас ВС РФ отражают атаки Киева и пресекают попытки диверсантов пройти вглубь региона.

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В новом учебном году школы Курской области будут работать в смешанном формате. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов во время поездки в регион. «Часть школ Курской области в новом учебном году будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Все школьники будут обеспечены учебниками», — цитирует ТАСС слова Кравцова. В пункте временного размещения у детей также будет возможность пойти в школу 2 сентября. С начала вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа из девяти приграничных районов региона было отселено свыше 121 тысяч человек. Таковы были данные на 19 августа. Сейчас ВС РФ отражают атаки Киева и пресекают попытки диверсантов пройти вглубь региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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