Кравцов раскрыл, как будут работать школы в Курской области

Кравцов: школы в Курской области будут работать в смешанном формате

Часть школ в Курской области перейдет на дистационное обучение Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

В новом учебном году школы Курской области будут работать в смешанном формате. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов во время поездки в регион.

«Часть школ Курской области в новом учебном году будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Все школьники будут обеспечены учебниками», — цитирует ТАСС слова Кравцова. В пункте временного размещения у детей также будет возможность пойти в школу 2 сентября.

С начала вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа из девяти приграничных районов региона было отселено свыше 121 тысяч человек. Таковы были данные на 19 августа. Сейчас ВС РФ отражают атаки Киева и пресекают попытки диверсантов пройти вглубь региона.