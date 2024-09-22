Mash на Мойке: в Петербурге курсант зарезал любовницу, приняв ее за шпионку ВСУ

В Санкт-Петербурге курсант академии Можайского в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою любовницу, приняв ее за украинскую шпионку. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке. Официально информацию не подтверждена.
«Курсант академии Можайского зарезал свою ночную возлюбленную из клуба: пара приехала в квартиру на Арцеуловской, и вскоре парень сам сообщил полиции о случившемся», — передают авторы канала. Отмечается, что убитая пользовалась слуховым аппаратом и звук устройства спровоцировал курсанта, который посчитал, что девушка является украинским шпионом. При этом он был в состоянии опьянения. По итогу подозреваемый в убийстве был задержан, а тело жертвы отправили на экспертизу.
URA.RU отправило запрос в Военно-космическую академию имени Можайского для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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