Mash на Мойке: в Петербурге курсант зарезал любовницу, приняв ее за шпионку ВСУ

22 сентября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге курсант академии зарезал любовницу, приняв ее за украинскую шпионку из-за слухового аппарата Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Санкт-Петербурге курсант академии Можайского в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою любовницу, приняв ее за украинскую шпионку. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке. Официально информацию не подтверждена. «Курсант академии Можайского зарезал свою ночную возлюбленную из клуба: пара приехала в квартиру на Арцеуловской, и вскоре парень сам сообщил полиции о случившемся», — передают авторы канала. Отмечается, что убитая пользовалась слуховым аппаратом и звук устройства спровоцировал курсанта, который посчитал, что девушка является украинским шпионом. При этом он был в состоянии опьянения. По итогу подозреваемый в убийстве был задержан, а тело жертвы отправили на экспертизу. URA.RU отправило запрос в Военно-космическую академию имени Можайского для подтверждения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге курсант академии Можайского в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою любовницу, приняв ее за украинскую шпионку. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке. Официально информацию не подтверждена. «Курсант академии Можайского зарезал свою ночную возлюбленную из клуба: пара приехала в квартиру на Арцеуловской, и вскоре парень сам сообщил полиции о случившемся», — передают авторы канала. Отмечается, что убитая пользовалась слуховым аппаратом и звук устройства спровоцировал курсанта, который посчитал, что девушка является украинским шпионом. При этом он был в состоянии опьянения. По итогу подозреваемый в убийстве был задержан, а тело жертвы отправили на экспертизу. URA.RU отправило запрос в Военно-космическую академию имени Можайского для подтверждения информации. Ответ ожидается.