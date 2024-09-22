Mash на Мойке: в Петербурге курсант зарезал любовницу, приняв ее за шпионку ВСУ

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
В Санкт-Петербурге курсант академии зарезал любовницу, приняв ее за украинскую шпионку из-за слухового аппарата Фото:

В Санкт-Петербурге курсант академии Можайского в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою любовницу, приняв ее за украинскую шпионку. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке. Официально информацию не подтверждена.

«Курсант академии Можайского зарезал свою ночную возлюбленную из клуба: пара приехала в квартиру на Арцеуловской, и вскоре парень сам сообщил полиции о случившемся», — передают авторы канала. Отмечается, что убитая пользовалась слуховым аппаратом и звук устройства спровоцировал курсанта, который посчитал, что девушка является украинским шпионом. При этом он был в состоянии опьянения. По итогу подозреваемый в убийстве был задержан, а тело жертвы отправили на экспертизу.

URA.RU отправило запрос в Военно-космическую академию имени Можайского для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Санкт-Петербурге курсант академии Можайского в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою любовницу, приняв ее за украинскую шпионку. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Мойке. Официально информацию не подтверждена. «Курсант академии Можайского зарезал свою ночную возлюбленную из клуба: пара приехала в квартиру на Арцеуловской, и вскоре парень сам сообщил полиции о случившемся», — передают авторы канала. Отмечается, что убитая пользовалась слуховым аппаратом и звук устройства спровоцировал курсанта, который посчитал, что девушка является украинским шпионом. При этом он был в состоянии опьянения. По итогу подозреваемый в убийстве был задержан, а тело жертвы отправили на экспертизу. URA.RU отправило запрос в Военно-космическую академию имени Можайского для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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