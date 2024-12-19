Учитель московской школы украл 67 тысяч у воспитанника

Педагог одной из московских школ подозревается в хищении денежных средств, предназначенных для организации школьной экскурсии. Учитель математики был задержан после того, как мама одного из учеников обратилась в полицию. Она обвинила учителя в присвоении 67 тысяч рублей, выделенных на поездку ее сына в Казань.
«В апреле учитель математики присвоил 67 тысяч рублей, которые я перевела для поездки сына в Казань», — передает MK.RU слова матери мальчика. По ее словам, педагог признался в содеянном после задержания.
Детали дела продолжают расследоваться. Подозреваемый педагог находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.
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