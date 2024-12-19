Учитель московской школы украл 67 тысяч у воспитанника

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Учитель сознался в краже 67 тысяч рублей у школьника
Учитель сознался в краже 67 тысяч рублей у школьника Фото:

Педагог одной из московских школ подозревается в хищении денежных средств, предназначенных для организации школьной экскурсии. Учитель математики был задержан после того, как мама одного из учеников обратилась в полицию. Она обвинила учителя в присвоении 67 тысяч рублей, выделенных на поездку ее сына в Казань.

«В апреле учитель математики присвоил 67 тысяч рублей, которые я перевела для поездки сына в Казань», — передает MK.RU слова матери мальчика. По ее словам, педагог признался в содеянном после задержания.

Детали дела продолжают расследоваться. Подозреваемый педагог находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.

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Педагог одной из московских школ подозревается в хищении денежных средств, предназначенных для организации школьной экскурсии. Учитель математики был задержан после того, как мама одного из учеников обратилась в полицию. Она обвинила учителя в присвоении 67 тысяч рублей, выделенных на поездку ее сына в Казань. «В апреле учитель математики присвоил 67 тысяч рублей, которые я перевела для поездки сына в Казань», — передает MK.RU слова матери мальчика. По ее словам, педагог признался в содеянном после задержания. Детали дела продолжают расследоваться. Подозреваемый педагог находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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