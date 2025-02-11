Как живет популярный комик 1990-х Сергей Белоголовцев: паралич и отказ от ролей

Сын Сергея Белоголовцева заявил, что его отец прекрасно себя чувствует
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Участие Белоголовцева в спектаклях может быть отменено из-за проблем со здоровьем
Участие Белоголовцева в спектаклях может быть отменено из-за проблем со здоровьем Фото:

Юморист Сергей Белоголовцев якобы отказывается от ролей во всех запланированных спектаклях из-за перенесенного инсульта. Об этом сообщили в telegram-каналах. Однако сын Белоголовцева — Александр, заявил в беседе с журналистами, что актер чувствует себя прекрасно. О том, чем известен артист, который в течение многих лет был авангардом российского юмора — в материале URA.RU.

Биография

Белоголовцев начал юмористическую деятельность сразу после выпуска из института
Белоголовцев начал юмористическую деятельность сразу после выпуска из института
Фото:

Белоголовцев родился в 1964 году во Владивостоке. Его родители — преподаватель Геннадий и студентка Ксения, познакомились в университете и вскоре после рождения сына переехали в Обнинск. Здесь отец Белоголовцева преподавал атомную энергетику.

Окончив Московский горный институт, будущий юморист попал по распределению на Дальний Восток. Здесь он создал агитбригаду и с ней выступал на сценах сельских клубов.

Творчество

По возвращению в Москву Белоголовцев создал свою команду КВН «Магма» и с ней попал в Высшую лигу. После успеха артиста его пригласили на роль сценариста и ведущего интеллектуально-иронической подростковой игры «Великолепная семерка». Затем Белоголовцев попал еще в десяток передач, в частности, в шоу «О.С.П.-студия» и телесериале «33 квадратных метра».

Эти два проекта стали особняком в творчестве артиста. В них он снимался вместе с такими актерами, как Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), Андрей Бочаров и Павел Кабанов. Вместе они разыгрывали пародии на звезд шоу-бизнеса, политиков и простых россиян.

Белоголовцев снимался в десятках ТВ-шоу, в частности, в «О.С.П.-студии»
Белоголовцев снимался в десятках ТВ-шоу, в частности, в «О.С.П.-студии»
Фото:

Белоголовцев не переставал сниматься в шоу. Он участвовал, к примеру, в «Схеме смеха», «Проспекте знаний», «Раз в неделю», «Назло рекордам?!», «Спасите, ремонт». А в 2024 году юморист вел программу «Вкусная Россия», в рамках которого посещал российские города и пробовал местную кухню.

Помимо телепроектов, артист снимался в кино и играл в театре. В частности, он появлялся в сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня» и фильме «Духless» вместе с актерами Данилой Козловским и Марией Андреевой. Также Белоголовцев принимал участие в постановках «Рецепт семейного счастья», «Ты мое солнышко» и «На высоких каблучках».

Личная жизнь

Юморист более 35 лет находится в браке с Натальей Баранник. У них три сына — Никита, ему 38, и близнецы Александр и Евгений, им 37. Последнему поставлен диагноз — ДЦП, у него четыре врожденных порока сердца, сообщает «Комсомольская правда».  

«У меня были истерики, слезы и ощущение того, что жизнь закончилась. Сын терял сознание, надо было бежать, хватать его и нести к окну на свежий воздух. Мне задавали вопросы: «А что с вашим ребеночком? А что, у вас авария была? Что с ним случилось?» Когда кто-то в упор смотрит на ребенка и спрашивает — а что это с ним такое, начинает советовать сходить в церковь. Таких случаев было очень много», — рассказывал артист, его слова передали в издании.
Белоголовцев женат на Наталье 35 лет
Белоголовцев женат на Наталье 35 лет
Фото:

В 2014 году Белоголовцев создал организацию «Лыжи мечты». В ней обучают детей с ДЦП кататься на лыжах.

Также у артиста четыре внука — трое от старшего сына и один от младшего. Он подчеркивал, что относится к ним как к младшим детям.

Госпитализация

В августе 2024 у Белоголовцева случился инсульт, сообщили в издании. Там добавили, что артист страдает хроническим заболеванием печени.

В telegram-канале Mash отметили, что тогда юморист попал в больницу, ему вырезали грыжу из живота. После этого врачам пришлось удалить тромбы, после этого Белоголовцев два месяца провел в реабилитацию.

Через месяц после выписки артиста вновь госпитализировали из-за проблем с печенью. Еще через месяц — из-за аппендицита, рассказали в канале.

Отказ от ролей и инвалидная коляска

В феврале появилась информация, что Белоголовцев якобы вынужден отказаться от всех запланированных спектаклей из-за проблем со здоровьем. В telegram-канале Mash написали, что на данный момент артист передвигается на инвалидной коляске.

В 2024 Белоголовцев несколько раз попадал в больницу
В 2024 Белоголовцев несколько раз попадал в больницу
Фото:

У него наблюдается паралич левой руки и ноги. При этом, по словам самого Белоголовцева, он чувствует себя хорошо и даже работает над новой телепрограммой.

Однако участие юмориста в спектакле «Одноклассники в контакте», который состоится 14 февраля в Фольклорном центре «Москва», отменено. Его заменят другие актеры.

По словам сына Белоголовцева, Александра, его отец чувствует себя отлично и переживать не стоит. Однако от дальнейшей беседы с журналистами Александр отказался, не став комментировать информацию об отмене участия актера в спектаклях. Об этом сообщает 360.ru.

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Юморист Сергей Белоголовцев якобы отказывается от ролей во всех запланированных спектаклях из-за перенесенного инсульта. Об этом сообщили в telegram-каналах. Однако сын Белоголовцева — Александр, заявил в беседе с журналистами, что актер чувствует себя прекрасно. О том, чем известен артист, который в течение многих лет был авангардом российского юмора — в материале URA.RU. Биография Белоголовцев родился в 1964 году во Владивостоке. Его родители — преподаватель Геннадий и студентка Ксения, познакомились в университете и вскоре после рождения сына переехали в Обнинск. Здесь отец Белоголовцева преподавал атомную энергетику. Окончив Московский горный институт, будущий юморист попал по распределению на Дальний Восток. Здесь он создал агитбригаду и с ней выступал на сценах сельских клубов. Творчество По возвращению в Москву Белоголовцев создал свою команду КВН «Магма» и с ней попал в Высшую лигу. После успеха артиста его пригласили на роль сценариста и ведущего интеллектуально-иронической подростковой игры «Великолепная семерка». Затем Белоголовцев попал еще в десяток передач, в частности, в шоу «О.С.П.-студия» и телесериале «33 квадратных метра». Эти два проекта стали особняком в творчестве артиста. В них он снимался вместе с такими актерами, как Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), Андрей Бочаров и Павел Кабанов. Вместе они разыгрывали пародии на звезд шоу-бизнеса, политиков и простых россиян. Белоголовцев не переставал сниматься в шоу. Он участвовал, к примеру, в «Схеме смеха», «Проспекте знаний», «Раз в неделю», «Назло рекордам?!», «Спасите, ремонт». А в 2024 году юморист вел программу «Вкусная Россия», в рамках которого посещал российские города и пробовал местную кухню. Помимо телепроектов, артист снимался в кино и играл в театре. В частности, он появлялся в сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня» и фильме «Духless» вместе с актерами Данилой Козловским и Марией Андреевой. Также Белоголовцев принимал участие в постановках «Рецепт семейного счастья», «Ты мое солнышко» и «На высоких каблучках». Личная жизнь Юморист более 35 лет находится в браке с Натальей Баранник. У них три сына — Никита, ему 38, и близнецы Александр и Евгений, им 37. Последнему поставлен диагноз — ДЦП, у него четыре врожденных порока сердца, сообщает «Комсомольская правда».   В 2014 году Белоголовцев создал организацию «Лыжи мечты». В ней обучают детей с ДЦП кататься на лыжах. Также у артиста четыре внука — трое от старшего сына и один от младшего. Он подчеркивал, что относится к ним как к младшим детям. Госпитализация В августе 2024 у Белоголовцева случился инсульт, сообщили в издании. Там добавили, что артист страдает хроническим заболеванием печени. В telegram-канале Mash отметили, что тогда юморист попал в больницу, ему вырезали грыжу из живота. После этого врачам пришлось удалить тромбы, после этого Белоголовцев два месяца провел в реабилитацию. Через месяц после выписки артиста вновь госпитализировали из-за проблем с печенью. Еще через месяц — из-за аппендицита, рассказали в канале. Отказ от ролей и инвалидная коляска В феврале появилась информация, что Белоголовцев якобы вынужден отказаться от всех запланированных спектаклей из-за проблем со здоровьем. В telegram-канале Mash написали, что на данный момент артист передвигается на инвалидной коляске. У него наблюдается паралич левой руки и ноги. При этом, по словам самого Белоголовцева, он чувствует себя хорошо и даже работает над новой телепрограммой. Однако участие юмориста в спектакле «Одноклассники в контакте», который состоится 14 февраля в Фольклорном центре «Москва», отменено. Его заменят другие актеры. По словам сына Белоголовцева, Александра, его отец чувствует себя отлично и переживать не стоит. Однако от дальнейшей беседы с журналистами Александр отказался, не став комментировать информацию об отмене участия актера в спектаклях. Об этом сообщает 360.ru.
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