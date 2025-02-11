Mash: популярный юморист 90-х прикован к инвалидной коляске

Актёр Сергей Белоголовцев вынужден отказаться от участия во всех запланированных спектаклях из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с последствиями перенесённого инсульта. На данный момент артист передвигается с помощью инвалидной коляски, пишет Mash.
«60-летний шоумен попал в больницу с болями в животе в августе 2024-го. Через пару дней после удаления грыжи на животе близкие обнаружили мужчину лежащим на полу», — сообщает Mash в telegram-канале. Врачи удалили тромбы из мозговых артерий, после чего Белоголовцев провёл два месяца на реабилитации в частной клинике. В ноябре того же года актёр снова оказался в больнице из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.
В настоящее время у телеведущего наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги. Он также нуждается в помощи родственников при передвижении. Несмотря на физические трудности, по словам Белоголовцева, он чувствует он себя хорошо и даже работает над новой телепередачей. Тем не менее, его состояние здоровья пока не позволяет принимать участие в театральных постановках. Поэтому в спектакле «Одноклассники в контакте», который состоится 14 февраля в Фольклорном центре «Москва», актёра заменят другие артисты.
Сергей Белоголовцев прославился в конце 1990-х годов как ведущий популярного телешоу «О.С.П.-студия» и актёр в комедийном сериале «33 квадратных метра». Он также известен по работе в проектах «Духless», «Кукушечка», «Воронины», «Папины дочки». О личной жизни юмориста тоже известно немало: он находится в браке более 35 лет и является отцом троих сыновей, у одного из них диагноз ДЦП и порок сердца. В 2014 году Белоголовцев основал благотворительную организацию под названием «Лыжи мечты». Целью этой инициативы стало обучение детей с диагнозом ДЦП катанию на лыжах.
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