Местный житель из Селидово в ДНР по имени Александр, который ранее был эвакуирован российскими военными, рассказал о зверствах ВСУ в период, когда они контролировали город — в октябре 2024 года. Горожанин рассказал, что украинские силы истязали мирных жителей: насиловали женщин и расстреливали людей. Его слова передает ТАСС.
«Когда город Селидово был занят ВСУ, проходил беспредел. На улице Островского расстреляли три человека, 24 октября, по улице Кучуринской, в доме №30, расстреляли семью из пяти человек, а потом сожгли тела в доме. <...> По улице Гоголя в девятиэтажном доме изнасиловали женщину и расстреляли вместе с мужем. Было много беспредела», — рассказал журналистам житель Селидово. По его словам, ВСУ не гнушались и мародерством.
Также он поделился историей о том, как расстреляли его приятеля. Того смогли эвакуировать, сейчас он госпитализирован и уже прошел через пять операций, рассказал Александр. Однако, добавил мужчина, он не знает, жив ли в настоящий момент его приятель.
Другие жители Селидово также рассказывали об убийстве украинскими военными мирного населения. Например, во время боев за город Селидово ВСУ расстреляли большинство жителей многоэтажного дома на улице Щорса, сообщил местный житель Дмитрий, который был эвакуирован из города. Сам город был освобожден российскими бойцами в конце октября 2024 года. О преступлениях ВСУ рассказывали мирные граждане и из других территорий.
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