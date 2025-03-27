Многодетные родители получат бесплатную юридическую помощь

В России многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 или до 23 лет, которые учатся на очной форме обучения, теперь могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по новому федеральному закону. Его одобрил Совет Федерации.
«Теперь федеральный закон устанавливает, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают все многодетные родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения», — заявила автор законопроекта, сенатор Инна Святенко. Ее слова опубликованы в официальном telegram-канале Совфеда.
Кроме того, новый закон расширяет перечень ситуаций, в которых многодетные родители могут получить бесплатные юридические услуги. Теперь это включает в себя представление интересов истцов в судебных процессах по делам об установлении или оспаривании отцовства (материнства).
Российское законодательство активно развивается в направлении поддержки семей с детьми. Ранее был предложен законопроект о выплатах на погашение ипотечного кредита для семей, в которых с 1 января 2024 года родились дети. Такие меры подчеркивают стремление государства обеспечить комплексную поддержку российских семей.
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