Пенсионера из Уфы пытали и расстреляли на кладбище. ФОТО

20:12 30 октября 2017 0

Похитители бросили и сожгли свою машину Фото: телеграм-канал Mash

Главным героем триллера, произошедшего в Уфе, стал 62-летний Махмут Хусаинов, в недавнем прошлом начальник одного из логистических отделов «Башнефти». Три месяца назад мужчина вышел на пенсию и только тогда узнал, что по закону, как инвалид второй группы, он должен был работать лишь 35 часов в неделю. В действительности семь последних лет он работал по 40 часов. Пенсионер решил получить то, что ему было недоплачено. Как сообщает телеграм-канал Mash, Хусаинов написал два письма: одно в отдел кадров «Башнефти», а другое — в вышестоящую организацию — «Роснефть», так как «Башнефть» является ее структурным подразделением. Пенсионер отправил письма 23 октября, а 27-го с ним произошло странное происшествие. И эти события он увязывает в одно целое.

Около двух часов дня Хусаинов пошел в гараж, где его уже караулили двое в масках на «девятке». Пенсионера ударили по голове и сунули в багажник, после чего отвезли на Северное кладбище. Увидев, куда его привезли, Хусаинов начал звать на помощь. В ответ похитители расстреляли его из травматического пистолета, пули попали в лоб, живот и ногу. После этого пенсионера приковали наручниками к одной из могил. Забрали ключи от машины Хусаинова, сотовый телефон и, уходя, заявили: «Твоя жена заплатила за тебя десять миллионов». Преступники уехали, их сожженную «девятку» полицейские нашли позже.

Раненого мужчину нашли прохожие, которые и вызвали скорую помощь и полицию. Пока его перебинтовывали, Хусаинов успел рассказать о случившемся. Сейчас он прооперирован и находится в реанимации. Его жену допросили, но женщина не поняла, о чем идет речь, она не знает о недругах мужа. Пока цель акции устрашения для всех остается загадкой.