Союзники признали слабость ПВО Польши после инцидента с дронами

Европейские союзники предложили Польше усилить противовоздушную оборону после инцидента с проникновением беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство республики. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и лидерами ряда европейских государств.
«В ходе сегодняшних бесед с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном, [премьером Великобритании] Киром Стармером, Владимиром Зеленским, [премьером Италии] Джорджей Мелони, [канцлером ФРГ] Фридрихом Мерцем, [премьером Нидерландов] Диком Схофом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я получил не только слова солидарности с Польшей, но и, прежде всего, предложения о конкретной поддержке противовоздушной обороны нашей страны», — написал Туск в соцсети X.
По словам польского премьера, европейские партнеры выразили готовность оказать практическую помощь для укрепления безопасности на восточных рубежах республики. В переговорах обсуждалась координация действий союзников и возможное размещение дополнительных средств ПВО на территории Польши.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По заявлению ведомства, объекты на территории Польши не являлись целью. В Минобороны РФ добавили, что дальность применения БПЛА, которые якобы нарушили польскую границу, не превышает 700 километров. Российская сторона подтвердила готовность к консультациям с Варшавой по данному инциденту, напоминает «Царьград».
