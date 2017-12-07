Российские музыканты поздравили Путина с выдвижением: «Он почти как член нашей семьи»

22:10 07 декабря 2017 0

Звезды шоу-бизнеса обрадовались решению президента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители шоу-бизнеса заявили, что после решения Владимира Путина участвовать в выборах президента России будут спать спокойней.

Интрига, будет ли Путин выдвигаться, сохранялась до последнего, уверяет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. «Зная, Владимира Владимировича, можно было ожидать любого нестандартного решения. Но теперь, когда мы точно знаем, что он выдвигается мне стало спокойней на душе. Знаете, бывают крепкие родители. Так вот теперь я чувствую, что у нас есть защитник. Мы все его знаем, он почти как член нашей семьи», — рассказал Пригожин «URA.RU».

Путин заявил о выдвижении на президентских выборах на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он назвал Путина политическим тяжеловесом и уверен, что его нужно поддержать. «Это сильный, здоровый, прагматичный человек знает, он разбирается в политике, я бы его сравнил с Генри Киссинджером или Евгением Примаковым. Он давно мог бы отдыхать, писать книги, ездить по университетам и почивать на лаврах. Но вместо этого Владимир Владимирович решил взять на себя груз ответственности на следующие шесть лет, значит он точно понимает, что нужно что-то сделать, что-то доделать», — пояснил продюсер.

Он уверен, что следующий срок Владимира Путина будет последним, за это время в России появится сразу несколько новых достойных политиков. «Путин рассчитывает отслужить последние шесть и уйти под звук аплодисментов», — считает Иосиф Пригожин. Продюсер обратил внимание и на выдвижение Ксении Собчак, отметив, что это не его кандидат. «Ксения — хорошая девушка. Но чтобы управлять страной, нужно обладать колоссальным опытом. Избраться мало — важно еще досидеть до конца», — считает он.

Поддержал выдвижение Путина и солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. «За последние годы было много достижений. Посмотрите на нашу внешнюю политику, нашу обороноспособность, для такой громадной страны как наша, это очень важно», — заявил Расторгуев «URA.RU». Исполнитель обратил внимание на замену губернаторов, которая происходила в последние месяцы. «Я думаю, что после выборов обновление кадров будет происходить еще интенсивней. Молодые и талантливые люди востребованы, и их появление повлияет на нашу дальнейшую жизнь», — уверен Расторгуев. Исполнитель отметил, что Путин удачно подобрал место и время, объявив о выдвижении на нижегородском заводе ГАЗ.

Ранее писатель Александр Проханов, рассказал «URA.RU» о том, что в свой новый срок Путин будет осваивать Арктику и Северную Африку.