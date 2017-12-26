13:08 26 декабря 2017 1

Журналисты федерального портала обратились с заявлением в центральный аппарат МВД Скриншот: с канала «Фронде ТВ» на YouTube

Журналисты портала «Фронде ТВ», пострадавшие на днях от действий охраны Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге, обратились с заявлением о случившемся в центральный аппарат МВД. Об этом «URA.RU» сообщил участник инцидента — автор программы «Наступление на наследие» Андрей Новичков.

«Мы обратились в центральный аппарат МВД, поскольку в тот день у нас был самолет и писать заявление пришлось уже в Москве, — рассказал агентству репортер „Фронде ТВ“. — Мы направили его заказным письмом и продублировали в прокуратуру». В своем заявлении журналисты просят силовиков разобраться с поведением охранников монастыря. «Мы с уважением относимся к внутренним правилам Русской православной церкви, но они не могут нарушать законы Российской Федерации, — говорит Новичков. — Если бы это касалось съемок внутри помещений храма, мы бы согласовали эти съемки, но мы не снимали в храме, не пытались пройти на стройплощадку. Наша задача была снять пару кадров, что там изменилось с апреля месяца, что происходит сейчас. Оператор встал на бордюрный камень и поднял камеру над забором — это и вызвало соответствующую реакцию со сторону охраны».

По словам репортеров, охранники изначально повели себя агрессивно и даже не пытались идти на диалог. «Они неожиданно прибежали, начали кому-то звонить, действовали без предупреждения — реакция была молниеносная: схватить камеру, повалить оператора, не дать снимать, — рассказала Андрей Новичков, заслонявший во время инцидента своего оператора Никиту Иноземцева от нападавших. — Надеемся, что правоохранительные органы дадут этому свою оценку».

Журналисты рассчитывают, что силовики возбудят уголовное дело по статье «воспрепятствование журналистской деятельности» (статья 144 УК РФ). «Это очень „тяжелая“ статья, потому что ее суды не воспринимают и очень сложно добиваться возбуждения по ней дела», — говорит Новичков. Однако, по его словам, похожие ситуации у них уже бывали в Рязани и Туле, где должностные лица также препятствовали их работе — только не в монастыре, а в администрации (поскольку формат программы подразумевает «неожиданный визит в госорганы»). Также надежду вселяет прецедент в Свердловской области, где владельцев автосервиса (отца и сына Лущиковых) осудили по этой статье: коммерсанты были приговорены к реальному лишению свободы.

Журналист «Фронде ТВ» Андрей Новичков ФОТО: страница Андрея Новичкова в Facebook

Помимо поведения охранников обители, репортеры просят федеральных правоохранителей оценить ситуацию со сносом памятника на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. «В Управлении по охране памятников в Екатеринбурге говорят, что был суд, который выявил некий незначительный ущерб, — вспоминает Новичков. — Трудно комментировать решение суда, но оно странное: мы все понимаем, что это был памятник федерального значения».

Как сообщили «URA.RU» в свердловской полиции, заявление от журналистов портала «Фронде ТВ» к ним не поступало — об этом агентству сообщил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Ранее, комментируя екатеринбургским СМИ историю с нападением охранников монастыря на съемочную бригаду, пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявляла о попытке репортеров «проникнуть на охраняемый участок, находящийся в частной собственности». «Проникновение за забор может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью, поэтому действия охранников правомерны, в отличие от действий этих людей», — говорила Тамбова.