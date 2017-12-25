22:33 25 декабря 2017 3

Журналист не подпускал охранников к оператору, которые пытались разбить камеру Фото: скрин видео «Фронде ТВ»

Съемки программы «Наступление на наследие» в Екатеринбурге закончились потасовкой между московскими журналистами и охраной Ново-Тихвинского монастыря. Целью выпуска было показать катастрофическое состояние памятников столицы Урала, в том числе и освещение реконструкции Успенской церкви. Телеканал «Фронде ТВ» опубликовал запись инцидента.

«На территории Ново-Тихвинского монастыря располагалась Успенская церковь XVIII века. В апреле этого года местные градозащитники обнаружили, что здание отсутствует, при том, что оно являлось объектом культурного наследия федерального значения. Министерство культуры, правоохранительные органы возбудили дела, поскольку снос памятника архитектуры запрещен законодательно. Мы решили снять сюжет и показать вам, что же там происходит сейчас, однако на нашу съемочную группу там просто напали», — рассказал ведущий программы.

Видео канала на YouTube «Фронде ТВ». Сюжет про Успенскую церковь начинается на 9 минуте 15 секунде.

Как можно судить по кадрам другого видео, когда журналисты подошли к окружающему церковь забору, несколько мужчин начали интересоваться, согласована ли съемка. Телевизионщики ответили, что в общественных местах это не требуется. Далее оператор попытался сделать кадр Успенской церкви через забор, но с криком «вы чё делаете!» охрана оттеснила его, и он упал. В дальнейшем завязалась потасовка, в которой ведущий программы пытался не подпускать мужчин к оператору, так как они пытались разбить камеру. Редакция канала направила обращение в полицию и прокуратуру.

Видео канала на YouTube «Фронде ТВ».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Успенскую церковь сравняли с землей, а на ее месте полным ходом развернули стройку. Представители РПЦ тогда заявили, что это не снос и не уничтожение памятника, а его реставрация.