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06 марта 2018
18:32  06 марта 2018 1

Генерал СК РФ, который проходит по делу Шакро Молодого, рассказал, как дал взятку своему начальнику

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., наручники, взятка, закон, криминал
По делу Шакро Молодого проходят высокопоставленные силовикиФото: torange.ru
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Бывший заместитель главы ГСУ СКР по Москве генерал-майор Денис Никандров на допросе в ФСБ рассказал, как предал взятку своему начальнику. Он дал 10 тысяч евро действующему начальнику ГСУ по Москве Александру Дрыманову в знак благодарности за повышение по службе.

В суде, где слушается дело вора в законе 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой и силовиков, получавших от него взятки, заслушали показания Никандрова. Прокурор Борис Локтионов зачитал показания, которые дал Никандров на допросе в ФСБ следователю Михаилу Савицкому 17 октября 2017 года. Никандров заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, а за это пообещал дать показания о даче взятки.

Он рассказал о том, что «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе не ранее 16 мая 2016 года в здании ГСУ СК России по Москве, расположенном на Новом Арбате, 16/2, передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму 9850, € или более 725 тыс. руб.», — говорится в рапорте, сообщает РБК.

Никандров сообщил, что деньги, чтобы скрыть факт их использования, находились на счету латвийской фирмы в иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся посредством неперсонифицированной дебетовой карты. В то же время Никандров передал Дрыманову мобильный телефон iPhone с неперсонифицированной сим-картой. Информация о том, что высокопоставленный руководитель СК получил взятку, была доложена руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. Как сообщало «URA.RU», в 2017 году дома и в кабинете Дрыманова прошли обыски, однако уголовное дело так и не было возбуждено. В этом уголовном деле Дрыманов имеет статус свидетеля.

Никандров был арестован вместе с главой Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его замом Александром Ламоновым в рамках дела о перестрелке возле столичного кафе Elements на Рочдельской улице. Александр Бастрыкин возбудил три дела по статье «получение взятки» в отношении своих подчиненных: Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова. По решению Генпрокуратуры, эти дела были переданы в ФСБ, где их соединили в одно — известное ныне как «дело Шакро Молодого». По версии следствия, силовики получили взятку один миллион долларов из пяти обещанных от Шакро Молодого в качестве выкупа у следствия солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

Из-за того, что Шакро Молодому, который сейчас является главой криминального мира страны, грозит большой срок, в 2018 году пойдут выборы главного вора России. Основным претендентом на это место является 45-летний Надир Салифов по кличке Гули, которому первыми присягнули свердловские торговцы.

Александр Лукманов
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