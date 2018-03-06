Генерал СК РФ, который проходит по делу Шакро Молодого, рассказал, как дал взятку своему начальнику

18:32 06 марта 2018 1

По делу Шакро Молодого проходят высокопоставленные силовики Фото: torange.ru

Бывший заместитель главы ГСУ СКР по Москве генерал-майор Денис Никандров на допросе в ФСБ рассказал, как предал взятку своему начальнику. Он дал 10 тысяч евро действующему начальнику ГСУ по Москве Александру Дрыманову в знак благодарности за повышение по службе.

В суде, где слушается дело вора в законе 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой и силовиков, получавших от него взятки, заслушали показания Никандрова. Прокурор Борис Локтионов зачитал показания, которые дал Никандров на допросе в ФСБ следователю Михаилу Савицкому 17 октября 2017 года. Никандров заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, а за это пообещал дать показания о даче взятки.

Он рассказал о том, что «в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе не ранее 16 мая 2016 года в здании ГСУ СК России по Москве, расположенном на Новом Арбате, 16/2, передал своему непосредственному начальнику взятку в виде денежных средств на сумму 9850, € или более 725 тыс. руб.», — говорится в рапорте, сообщает РБК.

Никандров сообщил, что деньги, чтобы скрыть факт их использования, находились на счету латвийской фирмы в иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся посредством неперсонифицированной дебетовой карты. В то же время Никандров передал Дрыманову мобильный телефон iPhone с неперсонифицированной сим-картой. Информация о том, что высокопоставленный руководитель СК получил взятку, была доложена руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. Как сообщало «URA.RU», в 2017 году дома и в кабинете Дрыманова прошли обыски, однако уголовное дело так и не было возбуждено. В этом уголовном деле Дрыманов имеет статус свидетеля.

Никандров был арестован вместе с главой Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его замом Александром Ламоновым в рамках дела о перестрелке возле столичного кафе Elements на Рочдельской улице. Александр Бастрыкин возбудил три дела по статье «получение взятки» в отношении своих подчиненных: Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова. По решению Генпрокуратуры, эти дела были переданы в ФСБ, где их соединили в одно — известное ныне как «дело Шакро Молодого». По версии следствия, силовики получили взятку один миллион долларов из пяти обещанных от Шакро Молодого в качестве выкупа у следствия солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

Из-за того, что Шакро Молодому, который сейчас является главой криминального мира страны, грозит большой срок, в 2018 году пойдут выборы главного вора России. Основным претендентом на это место является 45-летний Надир Салифов по кличке Гули, которому первыми присягнули свердловские торговцы.