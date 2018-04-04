Водонаева призналась, что носит трусы с начесом

Уроженка Тюмени, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала о том, какое белье предпочитает и как относится в бывшим пассиям своего супруга — диджея Алексея Косинуса. Об этом она сообщила в Instagram.
В ролике Водонаева, находясь в машине вместе с мужем, признается, что любит всех его бывших девушек. Кроме того, выясняется, что Алена предпочитает «жесткие» отношения в сексе. При этом кожаных трусов у супругов нет, но под латексом ведущая носит утепленное нижнее белье из натуральных материалов. «Семейные будни и хлопковые трусы с начесом», — подписала видео Водонаева. Поклонники телеведущей оценили хоум-видео. «Какие вы классные», «Самая классная и стильная пара », «Вам надо влог свой снимать», «Очень приятно смотреть на вашу пару», — пишут фанаты Водонаевой. Алена с Алексеем поженились в сентябре 2017 года.
Ранее Водонаева похвасталась «весомым аргументом» по завоеванию мужчин. Она отметила, что сила притяжения ее ног мощнейшая. До этого звезда «Дома-2» разместила в Сети снимки в стиле «ню» для мужского журнала Maxim, сделанные во время медового месяца молодоженов.