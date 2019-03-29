Родственники госпитализированного в Екатеринбурге Бурбулиса запретили рассказывать о его состоянии

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:21
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85-летие со дня рождения Бориса Ельцина в одноименном Центре. Екатеринбург, бурбулис геннадий
Жизни экс-чиновника ничего не угрожаетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Состоянию экс-госсекретаря РСФСР, соратника первого президента РФ Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса, ничего не угрожает. 27 марта он был госпитализирован в Екатеринбурге из-за инсульта.

«Сейчас я общаюсь непосредственно с врачами, ситуация пока, по их мнению, стабильная, он будет жить», — передает ТАСС слова администратора Народного университета российского конституционализма «Ельцин университет», созданного Бурбулисом, Андрея Мальцева. Секретарь Бурбулиса Владимир Грязнов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что родственники запретили обсуждать его здоровье.

Ранее сообщалось, что Бурбулису стало плохо по дороге в Ельцин Центр, где экс-чиновник должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна».

Бурбулис является уроженцем Свердловской области. В 1987 году он организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна», после этого сблизился с Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение. Работал госсекретарем РСФСР, а позже РФ.

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