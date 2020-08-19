Сегодня, 19 августа, — 252-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 162-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 296 694 (+259 082 за сутки). Вылечились 15 22 472 пациентов (+259 675), жертвами инфекции стали 789 548 человек (+6 557).
Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 655 974, а жертвами вируса стали более 175 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3,411 млн заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 766 626 человек с диагнозом COVID-19. Россия остаётся на четвёртом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 932 580 человек, заболевших коронавирусом.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Безопасность российской вакцины от коронавируса
Коронавирус в России
В России за прошедшие сутки выявлено 4748 заболевших. Лидирует по-прежнему Москва — 693 человека. На втором месте — Санкт-Петербург (+157), и замыкает тройку лидеров Свердловская область (+149). От коронавируса всего погибли 15 907 человек, победить болезнь смогли 742 тысячи россиян.
В Роспотребнадзоре заявили, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего тестирование было проведено в 23 регионах страны.
В командировке по Дальнему Востоку коронавирусом заразился министр энергетики Александр Новак. О болезни чиновника сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Глава правительства пожелал заболевшему здоровья, отметив что Новак переносит болезнь бессимпотомно.
К новой волне пандемии готовятся нефтяники. В частности, «
Дистанционное обучение школьников может вернуться, если ухудшится ситуация с коронавирусом в регионах, об этом URA.RU сообщили несколько губернаторов. Поводом для предположений стало заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене в школах массовых мероприятий.
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлён до 3 сентября. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. «Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — написал чиновник в Telegram. В Свердловской области Роспотребнадзор намерен опротестовать решение властей об открытии кафе и ресторанов. Соседняя Челябинская область первой в России получит вакцину от COVID, между тем возникли проблемы с медиками в Зауралье — молодые врачи отказываются работать по распределению.
Коронавирус в мире
В США активисты американского социального движения Survivor Corps составили список последствий коронавируса. На первом месте в списке стоит постоянная усталость, на нее пожаловались 100% пациентов. На втором — боли в мышцах (66,8%), на третьем месте — дыхательная недостаточность (65,1%). Далее следуют сложности с концентрацией внимания, сниженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность и так далее.
Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными: согласно последним исследованиям, ожидание ребенка делает женский организм более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Подтверждающие это данные опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в конце июня.
Актриса
Переболевший COVID-19 житель Гонконга
Россиян призывают
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.Наши региональные каналы:
Telegram
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Пермь
Курган
Югра
Ямал
Viber