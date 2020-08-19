Коллективный иммунитет не спасет от пандемии COVID-19, считают в ВОЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 августа, — 252-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 162-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 296 694 (+259 082 за сутки). Вылечились 15 22 472 пациентов (+259 675), жертвами инфекции стали 789 548 человек (+6 557).

Антилидером по заболеваемости остаются Соединённые Штаты Америки, где выявлено уже 5 655 974, а жертвами вируса стали более 175 тысяч граждан страны. Затем следует Бразилия с 3,411 млн заболевших, эту тройку замыкает Индия, где насчитывается 2 766 626 человек с диагнозом COVID-19. Россия остаётся на четвёртом месте: количество заболевших в нашей стране постепенно приближается к миллиону, на данный момент зафиксировано 932 580 человек, заболевших коронавирусом.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Безопасность российской вакцины от коронавируса доказана, считают в Минздраве РФ. Там отметили, что в ходе испытаний только 20 человек получили оба компонента препарата в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Все они чувствуют себя хорошо. Между тем к декабрю в мире может появиться альтернатива российской вакцине. Китайские ученые уже приступили к третьей стадии испытания собственного препарата. Вакцина компании Sinopharm станет доступна по цене 150 долларов за дозу. В год в КНР могут производить до 220 млн инактивированных вакцин. Вместе с тем глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к партнерской программе по вакцинам . Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир нуждается в солидарности «для совместного решения по пандемии COVID-19».

Коронавирус в России

В России за прошедшие сутки выявлено 4748 заболевших. Лидирует по-прежнему Москва — 693 человека. На втором месте — Санкт-Петербург (+157), и замыкает тройку лидеров Свердловская область (+149). От коронавируса всего погибли 15 907 человек, победить болезнь смогли 742 тысячи россиян.

В Роспотребнадзоре заявили, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего тестирование было проведено в 23 регионах страны.

В командировке по Дальнему Востоку коронавирусом заразился министр энергетики Александр Новак. О болезни чиновника сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Глава правительства пожелал заболевшему здоровья, отметив что Новак переносит болезнь бессимпотомно.

К новой волне пандемии готовятся нефтяники. В частности, « Роснефть» разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации . В местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников. Эксперты предупреждают россиян, что вторая волна коронавируса вызовет подорожание продуктов на 30%. Это связано с новыми санитарными требованиями, а также падением курса рубля, подорожанием бензина и повышением тарифов ЖКХ.

Дистанционное обучение школьников может вернуться, если ухудшится ситуация с коронавирусом в регионах, об этом URA.RU сообщили несколько губернаторов. Поводом для предположений стало заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене в школах массовых мероприятий.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлён до 3 сентября. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. «Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — написал чиновник в Telegram. В Свердловской области Роспотребнадзор намерен опротестовать решение властей об открытии кафе и ресторанов. Соседняя Челябинская область первой в России получит вакцину от COVID, между тем возникли проблемы с медиками в Зауралье — молодые врачи отказываются работать по распределению.

Коронавирус в мире

Коллективный иммунитет не спасет от пандемии COVID-19, необходимо предпринимать активные меры для ограничения распространения вируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В США активисты американского социального движения Survivor Corps составили список последствий коронавируса. На первом месте в списке стоит постоянная усталость, на нее пожаловались 100% пациентов. На втором — боли в мышцах (66,8%), на третьем месте — дыхательная недостаточность (65,1%). Далее следуют сложности с концентрацией внимания, сниженная физическая активность, головные боли, проблемы со сном, тревожность и так далее.

Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными: согласно последним исследованиям, ожидание ребенка делает женский организм более уязвимым для тяжелого течения COVID-19. Подтверждающие это данные опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в конце июня.

Актриса Шэрон Стоун обвинила правительство США во лжи о коронавирусе . Стоун рассказала в Instagram, что её сестра вместе с мужем попали в больницу с COVID-19 и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Она заявила, что в штате Монтана, где сейчас находятся её близкие, невозможно сдать анализ до тех пор, пока не проявятся симптомы заболевания.

Переболевший COVID-19 житель Гонконга вновь заразился коронавирусом в Европе. Медики сообщили, что у 33-летнего мужчины во второй раз оказался «довольно высокий уровень вирусной нагрузки». При этом в ВОЗ считают, что это маловероятно.

Россиян призывают воздержаться от отдыха в Турции из-за коронавируса. «Официальные данные по COVID-19 в Турции могут быть заниженными, а отдых там чреват гибелью. Поэтому от поездок лучше отказаться», — считает эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов.