В Тюменской области заболевает и умирает меньше людей, чем в ЯНАО и ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области смертность среди пациентов с коронавирусом за последние две недели выросла больше, чем в ЯНАО И ХМАО. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Тюменская область: выявлено 14 315 [человек, заболевших коронавирусом с начала пандемии], умерло 88 [человек с подтвержденным COVID-19]», — сообщает оперштаб. По сравнению с показателями двухнедельной давности, количество умерших пациентов с коронавирусом выросло на 0,16%. Процент общей смертности составляет 0,61% от общего числа заболевших.

В соседних регионах северного Урала ситуация иная: заболевших и умерших там больше, при этом смертность растет медленнее. Так, в ЯНАО прирост за две недели составил 0,09%, общий показатель — 0,71% (155 умерших за все время пандемии при 21 669 заболевших). В ХМАО заболели 29 437 человек, умерли 269. Рост смертности за последние пару недель составил 0,09%, общий показатель — 0,91%.