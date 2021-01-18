В Европе признали эффективность вакцины «Спутник V» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 января, — 408-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 324-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 539 245, достигнув отметки в 95 454 210. Выздороветь из них удалось 66 785 406 пациентам (+377 556 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 2 039 199 человек (+9 380).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 24 479 091 американца. Следом идут Индия (10 572 672) и Бразилия (8 488 099). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 568 209.

Вакцина и лекарство

С сегодняшнего дня в России начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В Минздраве напомнили, что не будут прививаться только граждане до 18 лет и беременные женщины. Российские врачи считают, что вакцинацию необходимо принудительно проводить среди всего населения. По их мнению, этот пункт необходимо включить в трудовые договоры граждан.

В Европе признали эффективность «Спутник V». Французские журналисты заявили, что российский препарат способен остановить пандемию в мире. Скептическая реакция Запада стала следствием невежества относительно знаний о науке в России. При этом в РФ появилась новая вакцина, разработанная институтом имени Чумакова. Она может лучше подойти для молодой части населения и людей с крепким здоровьем. А особенная технология препарата позволит давать более мощный иммунитет, чем аналоги.

В Евросоюзе могут ввести паспорта о прививке против коронавируса. Путешествия будут доступны только тем, кто прошел вакцинацию. По мнению главы Евросовета Шарль Мишель, важным остается вопрос, когда такой сертификат должен быть реализован. Прежде чем его введение станет уместным, нужно сделать прививки большему количеству людей.

Коронавирус в России

Число активных носителей COVID-19 в России превысило полмиллиона. С возвращением школьников с дистанционного обучения к очному количество заболевших продолжит увеличиваться. Однако у властей нет другого выбора, считают вирусологи Александр Чепурнов и Алексей Аграновский.

Ученые раскрыли, что недостаток сна ведет к ухудшению иммунитета, а значит, шанс подхватить коронавирусную инфекцию сильно возрастает. Причем даже после выздоровления могут возникнуть осложнения. Болезнь, как правило, провоцирует проблемы с сосудами и судорогам. Врачи отмечают, что через несколько недель после заражения может произойти инсульт.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне абсолютно не понимают тактику лечения коронавируса в домашних условиях и нередко принимают ненужные препараты. По его словам, это может привести к дополнительным проблемам со здоровьем.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения продолжает изучать вопрос появления вируса SARS-CoV-2. На днях миссия ВОЗ прибыла в Ухань, откуда коронавирус, как считается, и распространился по миру. По словам ученых, на выяснение причин перехода болезни от животного к человеку могут уйти несколько лет.

Пандемия коронавируса может вызвать массовые всплески заражения пациентов стационаров грибком Candida auris. Патоген в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации, заявили специалисты отделения микробиологии Автономного университета Нуэво-Леон в Мексике. Медики предупреждают: если Candida auris станет более распространенным явлением в больницах, это может привести к десяткам тысяч избыточных смертей во всем мире.