Алена Водонаева была влюблена в телеведущего Валдиса Пельша Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Бывшая участница шоу «Дом-2» и уроженка Тюмени Алена Водонаева в детстве была влюблена в телеведущего Валдиса Пельша. Она мечтала принять участие в передаче «Угадай мелодию», которую вел артист.

«У меня с детства есть мечта. Принять участие в программе „Угадай мелодию“. Помню, как была влюблена в Валдиса Пельша», — написала Водонаева в telegram-канале. По словам телеведущей, она торопилась домой из школы, чтобы как можно скорее увидеть Пельша по телевизору, а также писала ему письма.

После Пельша сердце Водонаевой занял актер Джордж Клуни. К сообщению Водонаева прикрепила фото с молодым Валдисом Пельшем, у которого берет автограф в возрасте 13 лет.

Ранее Водонаева показывала подписчикам архивные кадры из своего детства в Тюмени. На фотографиях была запечатлена с семьей и друзьями дома, на даче и в поездках.

Фото: скриншот из telegram-канала Алены Водонаевой