Экс-нападающий ХК «Автомобилист» обвинил команду НХЛ во лжи. Хоккеист возвращается в Екатеринбург

10 декабря 2021 в 12:09 Размер текста - 17 +

Анатолий Голышев покинул ХК «Автомобилист» в марте 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший нападающий екатеринбургского ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев заявил, что возвращается в Свердловскую область. В НХЛ его обманули. «В Екатеринбург я прилетаю в понедельник вечером, во вторник уже буду на арене и пойду в зал, хотя у команды, вероятно, будут выходные. Мне надо набрать форму как можно скорей», — рассказал Голышев в интервью «Спорт- экспрессу». Он рассказал, что условия контракта, который он заключал с командой из НХЛ New York Islanders еще весной, не были исполнены. Вместо обещаний играть в основном составе команды New York Islanders его перевели в фарм-команду в низшей лиге. «Меня постоянно кормили обещаниями. И при этом на деле все было совсем не то, что мне говорили. Например, в „Бриджпорте" я почему-то был не игроком первого звена», — рассказал Голышев. Анатолий Голышев покинул ХК «Автомобилист» в марте 2021 года, после девяти лет выступлений за эту команду. Позже стало известно, что хоккеист заключил контракт с клубом НХЛ New York Islanders сроком на год. За текущий сезон он не сыграл в команде ни одного матча.

