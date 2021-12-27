Центробанк опроверг идею тотального контроля денежных переводов

Центробанк не будет заниматься тотальным контролем денежных операций физлиц Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Центробанк РФ не планирует заставлять банки предоставлять полную информацию о переводах физлиц. Об этом сообщил представитель ЦБ.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц. Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями физических лиц», — передает слова представителя ЦБ News.ru .

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦБ начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Таким образом, Центробанк смог бы получать полную личную информацию про всех физлиц, совершающих денежные переводы.