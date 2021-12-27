Центробанк опроверг идею тотального контроля денежных переводов

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Центробанк не будет заниматься тотальным контролем денежных операций физлиц Фото:

Центробанк РФ не планирует заставлять банки предоставлять полную информацию о переводах физлиц. Об этом сообщил представитель ЦБ.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц. Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями физических лиц», — передает слова представителя ЦБ News.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦБ начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Таким образом, Центробанк смог бы получать полную личную информацию про всех физлиц, совершающих денежные переводы.

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Центробанк РФ не планирует заставлять банки предоставлять полную информацию о переводах физлиц. Об этом сообщил представитель ЦБ. «Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц. Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями физических лиц», — передает слова представителя ЦБ News.ru. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦБ начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Таким образом, Центробанк смог бы получать полную личную информацию про всех физлиц, совершающих денежные переводы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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