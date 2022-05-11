Песков оценил возможность участия Турции в переговорах с Украиной

11 мая 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал переговоры с Украиной «вялыми и нерезультативными» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры России и Украины продолжаются «вяло и нерезультативно». Никаких посредников в этом процессе не было и нет. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах верховного представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что Турция могла бы стать таким посредником. «Переговорный процесс начинался без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников. Хотя мы весьма высоко оцениваем усилия наших турецких коллег и признательны им за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там было достигнуто нужное нам понимание, которое затем было дезавуировано украинской стороной», — заявил Песков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. На эту роль больше подходит Турция. Руководителем российской делегации является помощник президента Владимир Мединский. 9 мая он заявил, что переговоры продолжаются в дистанционном формате. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита жителей Донбасса. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Переговоры России и Украины продолжаются «вяло и нерезультативно». Никаких посредников в этом процессе не было и нет. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах верховного представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что Турция могла бы стать таким посредником. «Переговорный процесс начинался без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников. Хотя мы весьма высоко оцениваем усилия наших турецких коллег и признательны им за создание необходимых условий для той встречи, которая была в Стамбуле. Там было достигнуто нужное нам понимание, которое затем было дезавуировано украинской стороной», — заявил Песков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. На эту роль больше подходит Турция. Руководителем российской делегации является помощник президента Владимир Мединский. 9 мая он заявил, что переговоры продолжаются в дистанционном формате. Спецоперация на Украине объявлена 24 февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита жителей Донбасса.