Югра на пятом месте, Ямал — на шестом Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2021 года, ранее он находился на третьей строчке. Ямало-Ненецкий автономный округ вновь занял шестое место.

Исследование провело РИА «Новости». Рейтинг рассчитывался на основе ряда показателей, среди них доля предприятий с прибылью, объем производства товаров и услуг, безработица и другие.

ХМАО набрал 76 баллов, ЯНАО — 71. Первое и второе место в рейтинге у Москвы и Санкт-Петербурга. В исследовании отмечается, что социально-экономическая ситуация по итогам 2021 года в большинстве регионов улучшилась.

Рейтинг социально-экономического положения регионов ria.ru

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и ХМАО попали в топ рейтинга кредитного благополучия регионов по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).