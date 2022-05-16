ХМАО вылетел из тройки лидеров рейтинга развития регионов РФ. ЯНАО сохранил позицию

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Храм Воскресения Христова и комплекс
Югра на пятом месте, Ямал — на шестом Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2021 года, ранее он находился на третьей строчке. Ямало-Ненецкий автономный округ вновь занял шестое место.

Исследование провело РИА «Новости». Рейтинг рассчитывался на основе ряда показателей, среди них доля предприятий с прибылью, объем производства товаров и услуг, безработица и другие.

ХМАО набрал 76 баллов, ЯНАО — 71. Первое и второе место в рейтинге у Москвы и Санкт-Петербурга. В исследовании отмечается, что социально-экономическая ситуация по итогам 2021 года в большинстве регионов улучшилась.

Рейтинг социально-экономического положения регионов

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и ХМАО попали в топ рейтинга кредитного благополучия регионов по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

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Ханты-Мансийский автономный округ занял пятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2021 года, ранее он находился на третьей строчке. Ямало-Ненецкий автономный округ вновь занял шестое место. Исследование провело РИА «Новости». Рейтинг рассчитывался на основе ряда показателей, среди них доля предприятий с прибылью, объем производства товаров и услуг, безработица и другие. ХМАО набрал 76 баллов, ЯНАО — 71. Первое и второе место в рейтинге у Москвы и Санкт-Петербурга. В исследовании отмечается, что социально-экономическая ситуация по итогам 2021 года в большинстве регионов улучшилась. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО и ХМАО попали в топ рейтинга кредитного благополучия регионов по итогам февраля. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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