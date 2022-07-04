Тюменцев зовут на вахту в ЯНАО за 650 тысяч рублей

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На газовых промыслах инженерам предлагают зарплату до 650 тысяч рублей Фото:

Инженеры-проектировщики из Тюмени могут поехать на вахту в ЯНАО и заработать до 650 тысяч рублей. Такие данные представлены в вакансии на сайте Центра занятости населения Тюменской области.

«Требуются инженеры-проектировщики. Заработная плата — от 40 до 650 тысяч рублей. Вахтовый метод работы. Обязанности — выполнение и сдача исполнительных документаций», — говорится в вакансии, представленной в базе Центра занятости.

Сотрудники нужны компании ООО «Связьмонтаж». Головной офис фирмы находится в Тюмени, однако подразделение, которому нужны работники, базируется в Надыме (ЯНАО). Главный подрядчик компании — ПАО «Газпром».

Ранее URA.RU писало, что тюменцев часто приглашают поработать вахтой в разные регионы России и даже за границу. В частности, жители области могут отправиться в Израиль.

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Инженеры-проектировщики из Тюмени могут поехать на вахту в ЯНАО и заработать до 650 тысяч рублей. Такие данные представлены в вакансии на сайте Центра занятости населения Тюменской области. «Требуются инженеры-проектировщики. Заработная плата — от 40 до 650 тысяч рублей. Вахтовый метод работы. Обязанности — выполнение и сдача исполнительных документаций», — говорится в вакансии, представленной в базе Центра занятости. Сотрудники нужны компании ООО «Связьмонтаж». Головной офис фирмы находится в Тюмени, однако подразделение, которому нужны работники, базируется в Надыме (ЯНАО). Главный подрядчик компании — ПАО «Газпром». Ранее URA.RU писало, что тюменцев часто приглашают поработать вахтой в разные регионы России и даже за границу. В частности, жители области могут отправиться в Израиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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