Тюменцев зовут на вахту в ЯНАО за 650 тысяч рублей

Инженеры-проектировщики из Тюмени могут поехать на вахту в ЯНАО и заработать до 650 тысяч рублей. Такие данные представлены в вакансии на сайте Центра занятости населения Тюменской области.
«Требуются инженеры-проектировщики. Заработная плата — от 40 до 650 тысяч рублей. Вахтовый метод работы. Обязанности — выполнение и сдача исполнительных документаций», — говорится в вакансии, представленной в базе Центра занятости.
Сотрудники нужны компании ООО «Связьмонтаж». Головной офис фирмы находится в Тюмени, однако подразделение, которому нужны работники, базируется в Надыме (ЯНАО). Главный подрядчик компании — ПАО «Газпром».
Ранее URA.RU писало, что тюменцев часто приглашают поработать вахтой в разные регионы России и даже за границу. В частности, жители области могут отправиться в Израиль.
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Инженеры-проектировщики из Тюмени могут поехать на вахту в ЯНАО и заработать до 650 тысяч рублей. Такие данные представлены в вакансии на сайте Центра занятости населения Тюменской области. «Требуются инженеры-проектировщики. Заработная плата — от 40 до 650 тысяч рублей. Вахтовый метод работы. Обязанности — выполнение и сдача исполнительных документаций», — говорится в вакансии, представленной в базе Центра занятости. Сотрудники нужны компании ООО «Связьмонтаж». Головной офис фирмы находится в Тюмени, однако подразделение, которому нужны работники, базируется в Надыме (ЯНАО). Главный подрядчик компании — ПАО «Газпром». Ранее URA.RU писало, что тюменцев часто приглашают поработать вахтой в разные регионы России и даже за границу. В частности, жители области могут отправиться в Израиль.