Тюменцев зовут на вахту в ЯНАО за 650 тысяч рублей 04 июля 2022 в 12:39 Размер текста - 17 + На газовых промыслах инженерам предлагают зарплату до 650 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инженеры-проектировщики из Тюмени могут поехать на вахту в ЯНАО и заработать до 650 тысяч рублей. Такие данные представлены в вакансии на сайте Центра занятости населения Тюменской области. «Требуются инженеры-проектировщики. Заработная плата — от 40 до 650 тысяч рублей. Вахтовый метод работы. Обязанности — выполнение и сдача исполнительных документаций», — говорится в вакансии, представленной в базе Центра занятости. Сотрудники нужны компании ООО «Связьмонтаж». Головной офис фирмы находится в Тюмени, однако подразделение, которому нужны работники, базируется в Надыме (ЯНАО). Главный подрядчик компании — ПАО «Газпром». Ранее URA.RU писало, что тюменцев часто приглашают поработать вахтой в разные регионы России и даже за границу. В частности, жители области могут отправиться в Израиль. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» . Инженеры-проектировщики из Тюмени могут поехать на вахту в ЯНАО и заработать до 650 тысяч рублей. Такие данные представлены в вакансии на сайте Центра занятости населения Тюменской области. «Требуются инженеры-проектировщики. Заработная плата — от 40 до 650 тысяч рублей. Вахтовый метод работы. Обязанности — выполнение и сдача исполнительных документаций», — говорится в вакансии, представленной в базе Центра занятости. Сотрудники нужны компании ООО «Связьмонтаж». Головной офис фирмы находится в Тюмени, однако подразделение, которому нужны работники, базируется в Надыме (ЯНАО). Главный подрядчик компании — ПАО «Газпром». Ранее URA.RU писало, что тюменцев часто приглашают поработать вахтой в разные регионы России и даже за границу. В частности, жители области могут отправиться в Израиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям