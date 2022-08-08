Отсидевший футболист оценил опасность для Грайнер в колонии

08 августа 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер отправлена в колонию на девять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футболист Эдуард Югрин, которому суд назначал лишение свободы на 13 лет, усомнился, что экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, осужденная за контрабанду наркотиков, столкнется с проблемами в колонии. Об этом он рассказал журналистам. «Может ли у Грайнер возникнуть проблемы, потому что она открытый представитель ЛГБТ? Этих женщин выделяют и содержат их в другом месте», — приводятся слова Югрина на сайте «Матч ТВ». Он подчеркнул, что условия в колонии, где будет содержаться Грайнер, лучше, чем думают некоторые, потому что к питанию и месту содержания осужденных подходят ответственнее, чем раньше. Югрин посоветовал Грайнер во время заключения учиться и читать книги. Спортсмен уверен, что в колонии будут хорошо относиться к баскетболистке. Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы после того, как она пыталась провезти в Россию капсулы с гашишным маслом. Сама спортсменка заявляла о своей невиновности и о нарушениях силовиков, которые доставляли ее в суд. После приговора дипломаты США пытались договориться с Россией об обмене баскетболистки на других спортсменов, однако добиться успехов в переговорах пока не удалось.

Футболист Эдуард Югрин, которому суд назначал лишение свободы на 13 лет, усомнился, что экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, осужденная за контрабанду наркотиков, столкнется с проблемами в колонии. Об этом он рассказал журналистам. «Может ли у Грайнер возникнуть проблемы, потому что она открытый представитель ЛГБТ? Этих женщин выделяют и содержат их в другом месте», — приводятся слова Югрина на сайте «Матч ТВ». Он подчеркнул, что условия в колонии, где будет содержаться Грайнер, лучше, чем думают некоторые, потому что к питанию и месту содержания осужденных подходят ответственнее, чем раньше. Югрин посоветовал Грайнер во время заключения учиться и читать книги. Спортсмен уверен, что в колонии будут хорошо относиться к баскетболистке. Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы после того, как она пыталась провезти в Россию капсулы с гашишным маслом. Сама спортсменка заявляла о своей невиновности и о нарушениях силовиков, которые доставляли ее в суд. После приговора дипломаты США пытались договориться с Россией об обмене баскетболистки на других спортсменов, однако добиться успехов в переговорах пока не удалось.