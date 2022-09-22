Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Это уже второй обстрел в ночь перед референдумом. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в telegram-канале.
«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья… Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — сообщает канал. Накануне вечером ВСУ также нанесли удар по Новой Каховке, ранения получили пять человек.
Ранее ВСУ был нанесен удар по жилому массиву в Новой Каховке, в результате чего двое человек были ранены. Удар был нанесен ракетой «Точка-У». По данным на 19 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. ВСУ участили удары по Новой Каховке в связи с предстоящим референдумом в Херсонской области, который пройдет с 23 по 27 сентября.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Это уже второй обстрел в ночь перед референдумом. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в telegram-канале. «В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья… Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — сообщает канал. Накануне вечером ВСУ также нанесли удар по Новой Каховке, ранения получили пять человек. Ранее ВСУ был нанесен удар по жилому массиву в Новой Каховке, в результате чего двое человек были ранены. Удар был нанесен ракетой «Точка-У». По данным на 19 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. ВСУ участили удары по Новой Каховке в связи с предстоящим референдумом в Херсонской области, который пройдет с 23 по 27 сентября.