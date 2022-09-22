22 сентября 2022

ВСУ массированно обстреливают Херсонскую область в ночь перед референдумом

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Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., система залпового огня град
В ночь перед референдумом ВСУ второй раз обстреливают Херсонскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Это уже второй обстрел в ночь перед референдумом. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в telegram-канале.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья… Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — сообщает канал. Накануне вечером ВСУ также нанесли удар по Новой Каховке, ранения получили пять человек.

Ранее ВСУ был нанесен удар по жилому массиву в Новой Каховке, в результате чего двое человек были ранены. Удар был нанесен ракетой «Точка-У». По данным на 19 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. ВСУ участили удары по Новой Каховке в связи с предстоящим референдумом в Херсонской области, который пройдет с 23 по 27 сентября.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Это уже второй обстрел в ночь перед референдумом. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в telegram-канале. «В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья… Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — сообщает канал. Накануне вечером ВСУ также нанесли удар по Новой Каховке, ранения получили пять человек. Ранее ВСУ был нанесен удар по жилому массиву в Новой Каховке, в результате чего двое человек были ранены. Удар был нанесен ракетой «Точка-У». По данным на 19 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили более 30 ракет, выпущенных украинскими националистами по Новой Каховке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. ВСУ участили удары по Новой Каховке в связи с предстоящим референдумом в Херсонской области, который пройдет с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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