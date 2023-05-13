13 мая 2023

Рэперы из Тюмени и Санкт-Петербурга приедут на масштабный уличный фестиваль в Екатеринбург

Рэперы Seemee и Friendly Thug 52 Ngg выступят на фестивале MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт OG Buda в Свобода холле. Екатеринбург, концерт, фанаты, зрители
На фестиваль уличной музыки в Екатеринбург приедут рэперы из Тюмени и Санкт-Петербурга Фото:

Рэпер Seemee из Тюмени и хип-хоп исполнитель Friendly Thug 52 Ngg из Санкт-Петербурга выступят на масштабном фестивале уличной музыки MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге. Об этом сообщают представители торгово-развлекательного центра «МЕГА» в своих соцсетях.

«Раскрываем тебе двух мощных хедлайнеров предстоящего фестиваля, топовых рэперов с крутыми треками. Seemee и Friendly Thug 52 Ngg ждут тебя на MEGA URBAN FEST», — рассказали организаторы в соцсетях. Фестиваль уличной музыки пройдет 27 мая возле ТРЦ «МЕГА».

Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль пройдет впервые спустя два года. Екатеринбуржцев ожидают показательные выступления уральских пилотов, турнир по баскетболу (3×3), соревнования на скейтбордах, трюковых самокатах и BMX, выступление хип-хоп исполнителей. Рэпер родом из Латвии — MARKUL станет хедлайнером мероприятия, также на фестиваль приедет финалист шоу «Танцы на ТНТ» Георгий Хачатуров.

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Рэпер Seemee из Тюмени и хип-хоп исполнитель Friendly Thug 52 Ngg из Санкт-Петербурга выступят на масштабном фестивале уличной музыки MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге. Об этом сообщают представители торгово-развлекательного центра «МЕГА» в своих соцсетях. «Раскрываем тебе двух мощных хедлайнеров предстоящего фестиваля, топовых рэперов с крутыми треками. Seemee и Friendly Thug 52 Ngg ждут тебя на MEGA URBAN FEST», — рассказали организаторы в соцсетях. Фестиваль уличной музыки пройдет 27 мая возле ТРЦ «МЕГА». Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль пройдет впервые спустя два года. Екатеринбуржцев ожидают показательные выступления уральских пилотов, турнир по баскетболу (3×3), соревнования на скейтбордах, трюковых самокатах и BMX, выступление хип-хоп исполнителей. Рэпер родом из Латвии — MARKUL станет хедлайнером мероприятия, также на фестиваль приедет финалист шоу «Танцы на ТНТ» Георгий Хачатуров.
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