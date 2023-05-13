Рэперы из Тюмени и Санкт-Петербурга приедут на масштабный уличный фестиваль в Екатеринбург

Рэперы Seemee и Friendly Thug 52 Ngg выступят на фестивале MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге

14 мая 2023 в 01:27 Размер текста - 17 +

На фестиваль уличной музыки в Екатеринбург приедут рэперы из Тюмени и Санкт-Петербурга Фото: Размик Закарян © URA.RU Рэпер Seemee из Тюмени и хип-хоп исполнитель Friendly Thug 52 Ngg из Санкт-Петербурга выступят на масштабном фестивале уличной музыки MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге. Об этом сообщают представители торгово-развлекательного центра «МЕГА» в своих соцсетях. «Раскрываем тебе двух мощных хедлайнеров предстоящего фестиваля, топовых рэперов с крутыми треками. Seemee и Friendly Thug 52 Ngg ждут тебя на MEGA URBAN FEST», — рассказали организаторы в соцсетях. Фестиваль уличной музыки пройдет 27 мая возле ТРЦ «МЕГА». Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль пройдет впервые спустя два года. Екатеринбуржцев ожидают показательные выступления уральских пилотов, турнир по баскетболу (3×3), соревнования на скейтбордах, трюковых самокатах и BMX, выступление хип-хоп исполнителей. Рэпер родом из Латвии — MARKUL станет хедлайнером мероприятия, также на фестиваль приедет финалист шоу «Танцы на ТНТ» Георгий Хачатуров.

Рэпер Seemee из Тюмени и хип-хоп исполнитель Friendly Thug 52 Ngg из Санкт-Петербурга выступят на масштабном фестивале уличной музыки MEGA URBAN FEST в Екатеринбурге. Об этом сообщают представители торгово-развлекательного центра «МЕГА» в своих соцсетях. «Раскрываем тебе двух мощных хедлайнеров предстоящего фестиваля, топовых рэперов с крутыми треками. Seemee и Friendly Thug 52 Ngg ждут тебя на MEGA URBAN FEST», — рассказали организаторы в соцсетях. Фестиваль уличной музыки пройдет 27 мая возле ТРЦ «МЕГА». Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль пройдет впервые спустя два года. Екатеринбуржцев ожидают показательные выступления уральских пилотов, турнир по баскетболу (3×3), соревнования на скейтбордах, трюковых самокатах и BMX, выступление хип-хоп исполнителей. Рэпер родом из Латвии — MARKUL станет хедлайнером мероприятия, также на фестиваль приедет финалист шоу «Танцы на ТНТ» Георгий Хачатуров.