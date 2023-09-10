На выборах тюменского губернатора Моор лидирует в ЯНАО

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Пресс-конференция правительства. Тюмень , моор александр
В ЯНАО за Александра Моора проголосовали 75% избирателей Фото:

На выборах губернатора Тюменской области около 75% избирателей в ЯНАО отдали свои голоса за Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«По результатам голосования отчитались почти все избирательные участки. Общая явка избирателей составила больше 65%. За Моора (Единая Россия) свои голоса отдали порядка 75%», — сообщает инсайдер.

На втором месте находится Денис Садовников (ЛДПР). За него проголосовали 10% избирателей. За Левченко от КПРФ отдали свои голоса 6% избирателей из округа, за Пискайкина от партии Справедливая Россия — 5%.

Моор лидирует на выборах тюменского губернатора после обработки бюллетеней в ЯНАО
Моор лидирует на выборах тюменского губернатора после обработки бюллетеней в ЯНАО

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На выборах губернатора Тюменской области около 75% избирателей в ЯНАО отдали свои голоса за Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «По результатам голосования отчитались почти все избирательные участки. Общая явка избирателей составила больше 65%. За Моора (Единая Россия) свои голоса отдали порядка 75%», — сообщает инсайдер. На втором месте находится Денис Садовников (ЛДПР). За него проголосовали 10% избирателей. За Левченко от КПРФ отдали свои голоса 6% избирателей из округа, за Пискайкина от партии Справедливая Россия — 5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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