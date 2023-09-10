На выборах тюменского губернатора Моор лидирует в ЯНАО

10 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за Александра Моора проголосовали 75% избирателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU На выборах губернатора Тюменской области около 75% избирателей в ЯНАО отдали свои голоса за Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «По результатам голосования отчитались почти все избирательные участки. Общая явка избирателей составила больше 65%. За Моора (Единая Россия) свои голоса отдали порядка 75%», — сообщает инсайдер. На втором месте находится Денис Садовников (ЛДПР). За него проголосовали 10% избирателей. За Левченко от КПРФ отдали свои голоса 6% избирателей из округа, за Пискайкина от партии Справедливая Россия — 5%. Моор лидирует на выборах тюменского губернатора после обработки бюллетеней в ЯНАО Инфографика: Максим Ткаченко © URA.RU

На выборах губернатора Тюменской области около 75% избирателей в ЯНАО отдали свои голоса за Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «По результатам голосования отчитались почти все избирательные участки. Общая явка избирателей составила больше 65%. За Моора (Единая Россия) свои голоса отдали порядка 75%», — сообщает инсайдер. На втором месте находится Денис Садовников (ЛДПР). За него проголосовали 10% избирателей. За Левченко от КПРФ отдали свои голоса 6% избирателей из округа, за Пискайкина от партии Справедливая Россия — 5%.