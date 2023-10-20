«Курганстальмост» вербует жителей Екатеринбурга

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, курганстальмост
«Курганстальмост» ищет сварщиков и монтажников в Екатеринбурге Фото:

Завод «Курганстальмост» принял участие в ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге, чтобы привлечь на работу монтажников и сварщиков на свои строительные площадки. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«„Курганстальмост“ впервые принял участие в ярмарке трудоустройства „Работа России. Время возможностей“ в Екатеринбурге. Одна из основных задач — привлечь монтажников и сварщиков на наши строительные площадки по всей стране. Также необходимо собрать информацию о соискателях, которые готовы работать на предприятии вахтовым методом», — говорится в сообщении.

По информации завода, заинтересованность в работе проявили 50 человек. Часть из них оставили свои резюме. Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие 64 работодателя из Екатеринбурга и Кургана.

Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» ищет для внедрения проекта опытных аналитиков и программистов. Завод обещают сотрудникам зарплату от 100 тысяч рублей.

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Завод «Курганстальмост» принял участие в ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге, чтобы привлечь на работу монтажников и сварщиков на свои строительные площадки. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «„Курганстальмост“ впервые принял участие в ярмарке трудоустройства „Работа России. Время возможностей“ в Екатеринбурге. Одна из основных задач — привлечь монтажников и сварщиков на наши строительные площадки по всей стране. Также необходимо собрать информацию о соискателях, которые готовы работать на предприятии вахтовым методом», — говорится в сообщении. По информации завода, заинтересованность в работе проявили 50 человек. Часть из них оставили свои резюме. Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие 64 работодателя из Екатеринбурга и Кургана. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» ищет для внедрения проекта опытных аналитиков и программистов. Завод обещают сотрудникам зарплату от 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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