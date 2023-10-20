«Курганстальмост» вербует жителей Екатеринбурга

20 октября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

«Курганстальмост» ищет сварщиков и монтажников в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завод «Курганстальмост» принял участие в ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге, чтобы привлечь на работу монтажников и сварщиков на свои строительные площадки. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «„Курганстальмост“ впервые принял участие в ярмарке трудоустройства „Работа России. Время возможностей“ в Екатеринбурге. Одна из основных задач — привлечь монтажников и сварщиков на наши строительные площадки по всей стране. Также необходимо собрать информацию о соискателях, которые готовы работать на предприятии вахтовым методом», — говорится в сообщении. По информации завода, заинтересованность в работе проявили 50 человек. Часть из них оставили свои резюме. Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие 64 работодателя из Екатеринбурга и Кургана. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» ищет для внедрения проекта опытных аналитиков и программистов. Завод обещают сотрудникам зарплату от 100 тысяч рублей.

Завод «Курганстальмост» принял участие в ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге, чтобы привлечь на работу монтажников и сварщиков на свои строительные площадки. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «„Курганстальмост“ впервые принял участие в ярмарке трудоустройства „Работа России. Время возможностей“ в Екатеринбурге. Одна из основных задач — привлечь монтажников и сварщиков на наши строительные площадки по всей стране. Также необходимо собрать информацию о соискателях, которые готовы работать на предприятии вахтовым методом», — говорится в сообщении. По информации завода, заинтересованность в работе проявили 50 человек. Часть из них оставили свои резюме. Всего в ярмарке трудоустройства приняли участие 64 работодателя из Екатеринбурга и Кургана. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» ищет для внедрения проекта опытных аналитиков и программистов. Завод обещают сотрудникам зарплату от 100 тысяч рублей.