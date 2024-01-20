Российский морпех победил трех украинских солдат в рукопашном бою

20 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Морпех Куба в одиночку справился с тремя боевиками ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский морпех с позывным Куба, который попал на фронт во время частичной мобилизации, победил трех солдат ВСУ в рукопашном бою на донецком направлении. Об этом рассказал сам морпех. В декабре группа Кубы пошла на штурмовой выход. Морпех решил заглянуть в дом, где как потом оказалось, сидели три украинских боевика. Было темно. Первый, которого увидел морпех, бежал после автоматной очереди. «Я пока перезарядку автомата делал, а второй уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <…> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <…> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», — рассказал Куба РИА Новости. Третий украинец, увидев, как был ликвидирован его сослуживец, не стал вступать в бой. Он сдался. У Кубы ранение правой ноги. Морпех отметил, что в бою ему помогли умения, которые он получил на срочной службе, и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай. При этом, по словам морпеха, в зоне военных действий лучше всегда иметь при себе нож.

Российский морпех с позывным Куба, который попал на фронт во время частичной мобилизации, победил трех солдат ВСУ в рукопашном бою на донецком направлении. Об этом рассказал сам морпех. В декабре группа Кубы пошла на штурмовой выход. Морпех решил заглянуть в дом, где как потом оказалось, сидели три украинских боевика. Было темно. Первый, которого увидел морпех, бежал после автоматной очереди. «Я пока перезарядку автомата делал, а второй уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <…> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <…> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», — рассказал Куба РИА Новости. Третий украинец, увидев, как был ликвидирован его сослуживец, не стал вступать в бой. Он сдался. У Кубы ранение правой ноги. Морпех отметил, что в бою ему помогли умения, которые он получил на срочной службе, и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай. При этом, по словам морпеха, в зоне военных действий лучше всегда иметь при себе нож.