Российский морпех победил трех украинских солдат в рукопашном бою

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, автомат, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
Морпех Куба в одиночку справился с тремя боевиками ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский морпех с позывным Куба, который попал на фронт во время частичной мобилизации, победил трех солдат ВСУ в рукопашном бою на донецком направлении. Об этом рассказал сам морпех.

В декабре группа Кубы пошла на штурмовой выход. Морпех решил заглянуть в дом, где как потом оказалось, сидели три украинских боевика. Было темно. Первый, которого увидел морпех, бежал после автоматной очереди.

«Я пока перезарядку автомата делал, а второй уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <…> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <…> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», — рассказал Куба РИА Новости.

Третий украинец, увидев, как был ликвидирован его сослуживец, не стал вступать в бой. Он сдался. У Кубы ранение правой ноги. Морпех отметил, что в бою ему помогли умения, которые он получил на срочной службе, и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай. При этом, по словам морпеха, в зоне военных действий лучше всегда иметь при себе нож.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский морпех с позывным Куба, который попал на фронт во время частичной мобилизации, победил трех солдат ВСУ в рукопашном бою на донецком направлении. Об этом рассказал сам морпех. В декабре группа Кубы пошла на штурмовой выход. Морпех решил заглянуть в дом, где как потом оказалось, сидели три украинских боевика. Было темно. Первый, которого увидел морпех, бежал после автоматной очереди. «Я пока перезарядку автомата делал, а второй уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <…> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <…> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал», — рассказал Куба РИА Новости. Третий украинец, увидев, как был ликвидирован его сослуживец, не стал вступать в бой. Он сдался. У Кубы ранение правой ноги. Морпех отметил, что в бою ему помогли умения, которые он получил на срочной службе, и навыки самбо и якутской национальной борьбы хапсагай. При этом, по словам морпеха, в зоне военных действий лучше всегда иметь при себе нож.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...