В ВСУ признали уничтожение элитного спецназа в Херсонской области: карта СВО на 29 февраля

ВС РФ уничтожили элитный спецназ ВСУ на Тендровской косе
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ВС РФ уничтожили спецназ ВСУ, которые планировал операцию на Тендровской косе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Элитный спецназ Украины попытался высадиться на Тендровской косе. ВС РФ уничтожили группу, часть из которой бежала. На Украине уже подтвердили поражение операции. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Купянское направление

ВС РФ уничтожили 48 беспилотников Украины за сутки. По ним отработала группировка «Запад». Также ВСУ потеряли до 145 военных, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Донецкое направление

Экипажи Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам Украины. Под удар попала и бронированная техника противника. Истребители атаковали позиции при помощи неуправляемых ракет на предельно малой высоте.

Авдеевское направление

Армия России поразила взводный опорный пункт ВСУ. По нему ударили расчеты орудий «Гиацинт-С». После выстрелов орудия замаскировали и убрали в подземные укрытия.

Группа «Центр» ежедневно уничтожает на этом направлении несколько единиц техники ВСУ. Для выполнения боевых задач группы вооружены переносными противотанковыми комплексами, автоматическими станковыми гранатометами. Также в их составе работают расчеты FPV-дронов, рассказали в Минобороны РФ.

Запорожское направление

Продолжаются бои около Работино. ВС РФ атаковали подразделения Украины в населенном пункте Приморское.

Херсонское направление

Группа ВСУ высадилась на Тендровской косе. ВС РФ знали об операции, они были готовы к бою. Элитный спецназ Украины был обстрелян из минометов и пулеметов.

Количество погибших не сообщается. По данным российских военкоров, речь может идти о 20 военных. Все, что известно по этой теме, — в материале URA.RU.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что диверсанты стали тем самым «сюрпризом» в Черном море, который обещал президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях расходятся предположения, что элитный спецназ «хотел поснимать красивое видео».

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Элитный спецназ Украины попытался высадиться на Тендровской косе. ВС РФ уничтожили группу, часть из которой бежала. На Украине уже подтвердили поражение операции. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. ВС РФ уничтожили 48 беспилотников Украины за сутки. По ним отработала группировка «Запад». Также ВСУ потеряли до 145 военных, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Экипажи Су-25 ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам Украины. Под удар попала и бронированная техника противника. Истребители атаковали позиции при помощи неуправляемых ракет на предельно малой высоте. Армия России поразила взводный опорный пункт ВСУ. По нему ударили расчеты орудий «Гиацинт-С». После выстрелов орудия замаскировали и убрали в подземные укрытия. Группа «Центр» ежедневно уничтожает на этом направлении несколько единиц техники ВСУ. Для выполнения боевых задач группы вооружены переносными противотанковыми комплексами, автоматическими станковыми гранатометами. Также в их составе работают расчеты FPV-дронов, рассказали в Минобороны РФ. Продолжаются бои около Работино. ВС РФ атаковали подразделения Украины в населенном пункте Приморское. Группа ВСУ высадилась на Тендровской косе. ВС РФ знали об операции, они были готовы к бою. Элитный спецназ Украины был обстрелян из минометов и пулеметов. Количество погибших не сообщается. По данным российских военкоров, речь может идти о 20 военных. Все, что известно по этой теме, — в материале URA.RU. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что диверсанты стали тем самым «сюрпризом» в Черном море, который обещал президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях расходятся предположения, что элитный спецназ «хотел поснимать красивое видео».
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© Служба новостей «URA.RU»
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