Генерал представил нового главу ФСБ по ХМАО подчиненным. Инсайд

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Комиссия по местному самоуправлению и внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга, значок, фсб, безопасность, герб
Глава Тюменского РУ ФСБ Владимир Овчинников представил нового начальника Службы в ХМАО Фото:

Нового руководителя подразделения ФСБ по ХМАО Алексея Лазарева подчиненным представлял его начальник — глава тюменского регионального управления ведомства Владимир Овчинников. Он, по данным источников URA.RU в силовых структурах, прибыл в Ханты-Мансийск в начале недели.

«Овчинников прибыл в окружную столицу во вторник, 12 марта. Он представил Лазарева подчиненным. Также генерал познакомил его с руководителями силовых структур округа», — сообщает инсайдер.

Прежний главный югорский чекист Андрей Тулин, по данным собеседников агентства, ушел на повышение в другой регион. Он возглавлял ведомство с 2021 года. В пресс-службе Управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что в подразделении ФСБ по ХМАО сменился руководитель. Курировать Службу в Югре будет заместитель главы Тюменского РУ ФСБ Лазарев.

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Нового руководителя подразделения ФСБ по ХМАО Алексея Лазарева подчиненным представлял его начальник — глава тюменского регионального управления ведомства Владимир Овчинников. Он, по данным источников URA.RU в силовых структурах, прибыл в Ханты-Мансийск в начале недели. «Овчинников прибыл в окружную столицу во вторник, 12 марта. Он представил Лазарева подчиненным. Также генерал познакомил его с руководителями силовых структур округа», — сообщает инсайдер. Прежний главный югорский чекист Андрей Тулин, по данным собеседников агентства, ушел на повышение в другой регион. Он возглавлял ведомство с 2021 года. В пресс-службе Управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в подразделении ФСБ по ХМАО сменился руководитель. Курировать Службу в Югре будет заместитель главы Тюменского РУ ФСБ Лазарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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