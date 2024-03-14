Генерал представил нового главу ФСБ по ХМАО подчиненным. Инсайд

14 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Глава Тюменского РУ ФСБ Владимир Овчинников представил нового начальника Службы в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нового руководителя подразделения ФСБ по ХМАО Алексея Лазарева подчиненным представлял его начальник — глава тюменского регионального управления ведомства Владимир Овчинников. Он, по данным источников URA.RU в силовых структурах, прибыл в Ханты-Мансийск в начале недели. «Овчинников прибыл в окружную столицу во вторник, 12 марта. Он представил Лазарева подчиненным. Также генерал познакомил его с руководителями силовых структур округа», — сообщает инсайдер. Прежний главный югорский чекист Андрей Тулин, по данным собеседников агентства, ушел на повышение в другой регион. Он возглавлял ведомство с 2021 года. В пресс-службе Управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в подразделении ФСБ по ХМАО сменился руководитель. Курировать Службу в Югре будет заместитель главы Тюменского РУ ФСБ Лазарев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нового руководителя подразделения ФСБ по ХМАО Алексея Лазарева подчиненным представлял его начальник — глава тюменского регионального управления ведомства Владимир Овчинников. Он, по данным источников URA.RU в силовых структурах, прибыл в Ханты-Мансийск в начале недели. «Овчинников прибыл в окружную столицу во вторник, 12 марта. Он представил Лазарева подчиненным. Также генерал познакомил его с руководителями силовых структур округа», — сообщает инсайдер. Прежний главный югорский чекист Андрей Тулин, по данным собеседников агентства, ушел на повышение в другой регион. Он возглавлял ведомство с 2021 года. В пресс-службе Управления ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в подразделении ФСБ по ХМАО сменился руководитель. Курировать Службу в Югре будет заместитель главы Тюменского РУ ФСБ Лазарев.